Dünya Makarna Günü "glütensiz" kutlandı

Yayınlanma: 25.10.2023 - 13:40

Güncelleme: 25.10.2023 - 13:40

Dünyada 1998 yılından itibaren kutlanan 25 Ekim Dünya Makarna Günü nedeniyle İzmir’de de eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Kültürpark’taki programda çok sayıda makarna sever bir araya geldi. Programda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Glütensiz ve Organik Yaşam Derneği'nin dayanışması ile çölyak hastalığına dikkat da çekildi. Kurulan stantta glütensiz makarna pişirilerek katılımcılara ikram edildi ve çölyak hastalığına dair bilgilendirme yapıldı.

ÇÖLYAK HASTALARINA ÖZEL ÜRÜNLER

Çölyak ince bağırsağın, bir protein çeşidi olan glütene karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerji ve hassasiyetiyle ortaya çıkan bir hastalık olarak biliniyor. Hastalar; buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahılları içeren yiyecekler tüketemiyor. Çölyaklı hastaların sürekli olarak glüten içermeyen gıdalarla beslenmesi gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan çölyak hastalarına 2019 yılından bugüne 22 bin kişilik gıda paketi desteği sağladı ve sağlamayı sürdürüyor.