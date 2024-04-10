Dünya onları konuşuyor: İstanbul Havalimanı'nın yeni çalışanları...

Yayınlanma: 10.04.2024 - 16:56

Güncelleme: 10.04.2024 - 16:56

İstanbul Havalimanı, kaygılı yolcular için 5 terapi köpeği işe aldı. Bu sevimli ekip, Liza, Alita, Kuki, Hektor ve Moka'dan oluşuyor ve hepsinin yaka kartları bulunuyor. Görevlerine Mart ayının başından bu yana devam eden köpekler, dünyanın en yoğun ulaşım merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı'nın koridorlarında özveriyle dolaşıyorlar ve endişeli yolculara stresten uzak bir seyahat deneyimi sağlamayı amaçlıyorlar.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press, bu sevimli ekibi tüm dünyaya tanıtarak, İstanbul Havalimanı'nın kucaklaşmalar, göbek masajları ve ayarsız öpücüklerle her zaman destek sunmaya hazır terapi köpekleri olduğunu duyurdu. İlgili haberde, evcil hayvan dostu havaalanının yolcular arasında stres ve kaygıyı azaltmayı amaçlayan yeni pilot projesinde yer alan köpeklerden ikisi olan Kuki ve Alita'nın vurgulandığı belirtildi.

Programın dört ayaklı üyeleri, profesyonel olarak eğitilmiş ve insanları rahatlatmak üzere görev yapan, sertifikalı terapi köpekleri olarak nitelendiriliyor. "Terapi Köpek Ekibi" adı altında görev yapan köpekler, aylarca süren hazırlık ve yoğun eğitim sürecinin ardından Şubat ayı sonundan bu yana görev yapıyorlar ve sesler ve insanlar gibi dikkat dağıtıcı uyaranlara karşı duyarsızlaşmayı öğreniyorlar.