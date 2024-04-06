İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurt dışında değerlendirmek isteyenler İstanbul Havalimanı'nda yoğunluğu neden oluyor.

DHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 13:03
İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu
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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyenler yolculuklarını sürdürüyor. Öğle saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk arttı.

Yoğunluk nedeniyle terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında kuyruk oluştu.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri giriş kapıları ve x-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan daha hızlı geçişini sağlıyor.

EK SEFERLER DÜZENLENECEK

Talep nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve SunExpress Havayolları'nın ek seferler düzenleyeceği öğrenildi.


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