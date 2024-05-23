Dünya öpüşme haritası: Birçok ülke öpüşmüyor

Yayınlanma: 23.05.2024 - 11:29

Güncelleme: 23.05.2024 - 11:29

Öpüşme, birçok kültürde sevgi, şefkat ve dostluğun bir ifadesi olarak kabul edilirken, bazı toplumlarda bu eylem nadiren görülür veya tamamen yok sayılır. Öpüşme alışkanlıkları, kültürel normlar, dini inançlar ve sosyal geleneklerle şekillenir.

Yeni bir araştırmaya göre, tüm toplumların yarısından azı öpüşmeyi cinsel arzularını ifade etmek için kullanıyor; hatta bazıları bu eylemi itici buluyor. Araştırma, dünya çapındaki 168 kültürden yalnızca yüzde 46'sının romantik anlamda öpüştüğünü ortaya çıkardı.

BBC'ye göre Brezilya'daki Mehinaku kabilesinin bunun 'iğrenç' olduğunu söylediği bildirildi Las Vegas'taki Nevada Üniversitesi'nden William Jankowiak, araştırmanın öpüşmenin batı toplumları tarafından yaratılmış ve nesiller boyunca aktarılan öğrenilmiş bir davranış olduğunu ortaya çıkardığını iddia ediyor.

ORTA DOĞU VE GÜNEY ASYA

Orta Doğu ve Güney Asya'da, öpüşme alışkanlıkları büyük ölçüde kültürel ve dini normlar tarafından şekillendirilir. Birçok Müslüman ülkesinde, kamusal alanda öpüşmek hoş karşılanmaz ve hatta yasalara aykırı olabilir. Bu bölgelerde, sevgi ve şefkat göstermek için el ele tutuşma veya sarılma gibi daha muhafazakar davranışlar tercih edilir. Hindistan gibi bazı Güney Asya ülkelerinde de kamusal öpüşme genellikle hoş karşılanmaz ve kültürel normlara aykırı kabul edilir.

UZAK DOĞU

Uzak Doğu'da, özellikle Japonya, Çin ve Kore gibi ülkelerde, öpüşmek daha çok özel alanlarda yaşanan bir eylemdir. Geleneksel olarak, bu ülkelerde halk arasında fiziksel temas sınırlıdır ve öpüşme gibi eylemler özel hayata aittir. Ancak, batılılaşmanın ve küreselleşmenin etkisiyle genç kuşaklar arasında bu durum yavaş yavaş değişmektedir.

AFRİKA

Afrika kıtasında öpüşme alışkanlıkları bölgeden bölgeye büyük farklılıklar gösterir. Kuzey Afrika'da, özellikle Müslüman çoğunluğun bulunduğu ülkelerde, Orta Doğu'daki gibi kamusal öpüşme hoş karşılanmaz. Sahra Altı Afrika'da ise, bazı yerlerde öpüşmek yaygın bir sevgi gösterisi olarak kabul edilirken, diğer bölgelerde ise daha muhafazakar yaklaşımlar görülebilir.

LATİN AMERİKA

Latin Amerika, öpüşmenin dostane ve romantik ilişkilerde yaygın olduğu bir bölgedir. Brezilya, Arjantin ve Kolombiya gibi ülkelerde insanlar genellikle yanak yanağa öpüşerek selamlaşır. Bu bölgede, öpüşmek sıcak ve samimi ilişkilerin bir ifadesi olarak görülür ve kültürel olarak teşvik edilir.

KUZEY AMERİKA VE AVRUPA

Kuzey Amerika ve Avrupa'da, öpüşmek hem romantik ilişkilerde hem de dostane selamlaşmalarda yaygın olarak kabul görür. Fransa ve İtalya gibi ülkelerde yanaktan öpüşme sosyal etkinliklerde yaygın bir selamlaşma biçimidir. ABD'de ise romantik öpüşme, popüler kültürde geniş yer bulur ve toplumsal normlar içinde oldukça yaygındır.

İNSANLAR İLK NE ZAMAN ÖPÜŞTÜ?

Romantik öpücüğün kökenlerini merak eden araştırmacılar, Mezopotamya ve Mısır'daki kil tabletlerin izini sürerek tarih kitaplarını yeniden yazdı. Çalışma, Hindistan'daki 3 bin 500 yıllık Tunç Çağı el yazması belgeyi geriye itti.

Dr. Arboll ve Dr. Rasmussen, en eski Mezopotamya toplumlarına ait çeşitli yazılı kaynaklara dayanarak, öpüşmenin 4 bin 500 yıl önce bölgede zaten yaygın olduğunu keşfetti. Öte yandan Arboll, öpüşmenin tarihinin daha da geriye gidebileceğini de vurguluyor. Doktor Arboll ve Rasmussen, öpücüğün en eski tasvirinin Barton Silindiri'ne kazındığını öne sürüyor. Bu, yaklaşık M.Ö. 2400 tarihine dayanan bir kil tablet. Nesne, 1899 yılında antik Sümer şehri Nippur'da bulundu. Sonra tableti tercüme eden Bryn Mawr College'ın Sami diller profesörü George Barton'ın adını aldı.

Tablet, 1922'den 1931'e kadar Sami dilleri ve din tarihi dersleri veren Dr. Barton'ın çalıştığı Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi'nde bulunuyor.