Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:19

Güncelleme: 10.10.2023 - 11:19

10 Ekim her yıl Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kutlanır ve dünya genelinde ruh sağlığı konularına dikkat çekmek ve bu konudaki farkındalığı artırmak için önemli bir fırsattır. Peki, Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün anlamı nedir? 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü tarihçesi ne?

DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ'NÜN ANLAMI NEDİR?

Dünya Ruh Sağlığı Günü, insanların ruh sağlığı hakkında bilinçlenmelerini ve toplumlar arasında stigmatizasyonun azalmasını teşvik etmeyi amaçlayan bir gündür. Ruh sağlığı, fiziksel sağlığımız kadar önemlidir ve kişinin yaşam kalitesini, ilişkilerini ve genel refahını etkiler. Bu özel günde, ruh sağlığının önemi vurgulanır, duygusal ve zihinsel sağlığa yönelik farkındalık yaratılır ve destek sağlanır.

10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ TARİHÇESİ

Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün tarihçesi 1992 yılına kadar uzanmaktadır. Bu tarih, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu (World Federation for Mental Health) tarafından ilk kez bu önemli günün kutlanması amacıyla belirlendi. İlk Dünya Ruh Sağlığı Günü, 10 Ekim 1992 tarihinde düzenlendi ve bu tarihten itibaren her yıl aynı günü kutlama geleneği sürdürüldü.

Bu özel gün, ruh sağlığının genel sağlıkla bütünsel bir şekilde ele alınması gerektiğini vurgular. Ruh sağlığı sorunları, dünya genelinde birçok insanı etkileyen ciddi bir meseledir ve toplumlar, bu sorunlarla başa çıkmak ve destek sağlamak için bir araya gelmelidir.

DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ'NÜN AMAÇLARI

Ruh sağlığına ilişkin farkındalığı artırmak ve stigmatizasyonu azaltmak.

Ruh sağlığı hizmetlerine daha fazla erişim ve destek sağlamak.

Ruh sağlığının toplumların refahını ve yaşam kalitesini nasıl etkilediğini vurgulamak.

Ruh sağlığı ile ilgili eğitim ve bilgi paylaşımını teşvik etmek.

Dünya Ruh Sağlığı Günü, ruh sağlığının önemini vurgulayan ve bu konuda toplumsal farkındalık yaratmaya yönelik bir girişimdir. Her yıl 10 Ekim'de kutlanan bu özel gün, ruh sağlığına destek olmak ve ruh sağlığı sorunlarını ele almak için bir fırsat sunar. Bu günü anlamak ve kutlamak, toplumlar arasında daha sağlıklı bir dünya yaratmaya katkı sağlar.