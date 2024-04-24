Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: En çok alkol tüketen 10 ülke

Yayınlanma: 24.04.2024 - 11:11

Güncelleme: 24.04.2024 - 11:11

Alkol tüketimi neredeyse insan uygarlığının kendisi kadar eski bir uygulamadır. Tarihsel kayıtlar, alkolün eski Mısır, Yunanistan, Hindistan, Mezopotamya ve Çin dahil olmak üzere dünyanın birçok büyük medeniyetinde üretildiğini ve tüketildiğini göstermektedir. Günümüzde alkollü içecek tüketimi başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede sosyalleşmenin ve kültürün ayrılmaz bir parçasıdır.

1. Çekya - 14,26 Litre/Kişi Başı

Çekya olarak da bilinen Çek Cumhuriyeti , Orta Avrupa'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir . Tercih edilen ulusal içecek ikonik gevrek pilsnerdir. Bu bira ilk kez 1842 yılında başkent Prag'ın 100 kilometreden (60 mil) güneybatısındaki Plzen (Pilsen) şehrinde üretildi. Her çeşit altın bira, bu ülkenin yıllık tüketiminin büyük bir yüzdesini oluşturuyor.

2. Letonya – 13,19 Litre/Kişi Başı

Bu Kuzeydoğu Avrupa ülkesi aynı zamanda Estonya (Kuzeyde) ve Litvanya (Güneyde) arasında yer alan üç Baltık ülkesinden biridir . Letonya Cumhuriyeti veya Letonya aynı zamanda Rusya (Doğuda), Beyaz Rusya (Güneydoğuda) ve Baltık Denizi (Batıda) ile de sınır paylaşıyor . Tercih edilen üç ana içecek, geleneksel riga siyah balsamı (genellikle ulusal içecek olarak kabul edilir), votka (Rus göçmenlerin büyük bir yüzdesine mükemmel şekilde uyan) ve biradır.

3. Moldova – 12,85 Litre/Kişi Başı

Moldova Cumhuriyeti veya kısaca Moldova, Doğu Avrupa'da (Balkanlar), Romanya (Batıda) ile Ukrayna (Kuzeyde, Güneyde ve Doğuda) arasında yer alan , denize kıyısı olmayan küçük bir ülkedir . Moldova'nın şarap yapımı konusunda uzun bir geçmişi vardır ve bu tarih bugün hâlâ keyifle tüketilmektedir. Moldovalılar ayrıca ?uica (tahıl tanesi ve meyvelerden yapılır), Vi?inata (fermente kiraz, ahududu veya bektaşi üzümünden yapılan geleneksel bir Rumen içeceği) ve bal likörü (bal ve sudan yapılır) dahil olmak üzere bazı benzersiz içkilere de katılırlar.

4. Almanya – 12,79 Litre/Kişi Başı

Almanya, Avrupa'nın en büyük ülkelerinden biridir ve Rusya'dan sonra ikinci en kalabalık nüfusa sahiptir. Ülkenin Güneydoğu Bavyera eyaleti özellikle iyi birayla eş anlamlıdır. Dünyaca ünlü Oktoberfest her yıl Münih'te düzenleniyor ve her yerden neşeli uzmanlar bir araya geliyor. Ancak yılın hangi zamanı olursa olsun, o iri köpüklü bira bardakları ülkenin dört bir yanında görülebilir.

5. Litvanya – 12,78 Litre/Kişi Başı

Letonya'nın güneydeki komşusu ve Baltık devletlerinin en büyüğü olan Litvanya Cumhuriyeti veya kısaca Litvanya da güçlü bir içki kültürünü paylaşıyor. Ancak bu cesur milletin Letonyalılarla karşılaştırıldığında bazı farklı tercihleri ??var. Litvanyalılar biradan hoşlanırlar (bu listenin tamamında ortak bir konu), aynı zamanda midus ve Stakliškes olarak bilinen bal likörünün yerel karışımları ve kvass, samane ve starka gibi bazı çavdar bazlı likörler de vardır.

6. İrlanda – 12,75 Litre/Kişi Başı

İrlanda, Batı Avrupa'da küçük bir ada ülkesidir . İçki içmek bu bölgelerde iyi bilinen ve kutlanan bir eğlencedir. Bu serin ve yağmurlu günlerde (sık sık uğrarlar), yerel halk geleneksel barlarda (kıtanın en eski barlarından bazıları) bulunabilir, İrlanda kahvesini yudumlayabilir, ince yıllandırılmış bir viski koklayabilir veya mükemmel Guinness dökmeyi bekleyebilir. yerleşmek. Bu arada, halk masalları ve Kelt müziğinin arka planda yankılanacağı kesindir.

7. İspanya – 12,67 Litre/Kişi Başı

Öğle siestaları İspanya'nın kişi başına tüketiminin artmasına yardımcı oluyor. Bu Güneybatı Avrupa ülkesi, kıtanın en büyük üçüncü şarap (vino) üreticisi (Fransa ve İtalya'nın ardından) ve aynı zamanda en büyük ihracatçısıdır. Fermente üzümler popüler bir seçim olsa da (görünüşe göre her saat), İspanyolların meyve ve baharatlardan oluşan canlandırıcı bir karışımı olan sangria'yı ve güneşli öğleden sonraların favorisi olan ince bardak cerveza'yı (bira) unutmayın.

8. Uganda – 12,48 Litre/Kişi Başı

Uganda Cumhuriyeti veya Doğu-Orta Afrika'da denize kıyısı olmayan bir ülke olan Uganda, Avrupa dışında ilk ona giren tek ülkedir. Darı ve mısırdan yapılan malwa, ülkenin kuzey kırsalında beğenilen klasik bir içecektir. Bushera, bu sefer sorgumdan yapılan bir başka geleneksel yerel içecek ve Batı Uganda'da ve başkent Kampala'da popüler. Ve son olarak, tonto ve mwenge bigere (muz birası) gibi muz bazlı içecekler, birçok içecek menüsünün temel öğeleridir.

9. Bulgaristan – 12,46 Litre/Kişi Başı

Bu Güneydoğu Avrupa ülkesi, Balkan yarımadasının doğu kısmında yer alır ve Karadeniz ile uzun bir doğu kıyısına sahiptir . Bulgaristan Cumhuriyeti veya sadece Bulgaristan, tüm Balkanlar'da popüler olan meyve brendileri için ortak bir terim olan rakija'ya yöneliyor. Bulgarlar ayrıca kaliteli şaraplar ve bol miktarda hafif (ve ucuz) biranın eklektik bir karışımından da hoşlanıyorlar.

10. Lüksemburg - 12,45 Litre/Kişi Başı

Lüksemburg Büyük Dükalığı veya Lüksemburg , Batı Avrupa'da, doğuda ve kuzeyde Belçika, doğuda Almanya ve güneyde Fransa tarafından yutulan küçük, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Lüksemburg dünyanın en küçük ülkelerinden biri olmasına rağmen büyük bir kalbe ve güçlü bir karaciğere sahiptir. Bu ulus, sırasıyla Fransız ve Alman komşularıyla şarap sevgisini ve biraya olan eğilimi paylaşıyor. Erik, bal ve fındık bazlı Eaux-de-vies de yerel favorilerdir.