Dünya sessizce eksiliyor: Nesli tükenmekte olan 20 hayvan türü
26.01.2026 23:07:00
Haber Merkezi
Her yıl onlarca hayvan türü, insan faaliyetleri ve çevresel değişimler nedeniyle sessizce yok oluyor. Peki, hangi türler geri dönüşü olmayan sınıra en yakın? İşte, nesli tükenmekte olan 20 hayvan türü...

Doğanın alarm verdiği bu dönemde, yok olma tehlikesi altındaki hayvanlar yalnızca birer istatistik değil; ekosistemin kırılma noktalarını gösteren canlı uyarılar. Peki, hangi türler geri dönüşü olmayan sınıra en yakın? İşte, nesli tükenmekte olan 20 hayvan türü...

1. AMUR LEOPARI

Dünyanın en nadir büyük kedilerinden biri olan Amur leoparı, son derece sınırlı bir coğrafyada yaşamını sürdürmektedir. Yoğun kaçak avcılık ve orman kaybı, türü yok oluşun eşiğine getirmiştir. Koruma programları sayesinde sayıları artış göstermeye başlasa da popülasyon hâlâ son derece kırılgandır.

 

2. JAVA GERGEDANI

Sadece tek bir ulusal parkta yaşayan Java gergedanı, doğal afetlere karşı savunmasızdır. Dar yaşam alanı, genetik çeşitliliğin azalmasına neden olurken, türü ani yok oluş riskine açık hâle getirmektedir.

 

3. SUMATRA ORANGUTANI

Yavaş üreme döngüsüne sahip olan Sumatra orangutanı, ormanların tarım alanına dönüştürülmesi nedeniyle hızla yaşam alanı kaybetmektedir. Popülasyondaki her kayıp, telafisi zor sonuçlar doğurmaktadır.

 

4. SAOLA

“Ormanın hayaleti” olarak anılan Saola, insanlardan uzak yaşamı nedeniyle hâlâ gizemini korumaktadır. Ancak bilinçsiz tuzaklar, bu nadir tür için en büyük tehdidi oluşturmaktadır.

 

5. KUZEY BEYAZ GERGEDANI

Bu tür, fiilen yok olma noktasına ulaşmış durumdadır. Günümüzde yalnızca iki dişi birey hayatta kalmıştır. Türün geleceği, tamamen bilimsel ve genetik müdahalelere bağlıdır.

 

6. KAKAPO PAPAĞANI

Uçamayan ve gece aktif olan Kakapo, insan eliyle ekosisteme sokulan yırtıcılar nedeniyle yok olma noktasına gelmiştir. Günümüzde her birey tek tek izlenmektedir.

 

7. YANGTZE DEV YUMUŞAK KABUKLU KAPLUMBAĞA

Tatlı su ekosistemlerinin en nadir canlılarından biri olan bu kaplumbağa, su kirliliği ve baraj projeleri nedeniyle yok olma sınırındadır.

 

8. TAPANULİ ORANGUTANI

Dünyanın en nadir insansı maymunu olan Tapanuli orangutanı, daralan yaşam alanı ve genetik izolasyon nedeniyle kritik risk altındadır.

 

9. CROSS RİVER GORİLİ

Parçalanmış habitatlar arasında yaşam mücadelesi veren bu goril alt türü, insan baskısının en yoğun hissedildiği bölgelerde var olmaya çalışmaktadır.

 

10. ASYA FİLİ

İnsan-fil çatışmaları ve yaşam alanlarının bölünmesi, Asya filinin göç yollarını yok etmiş durumdadır. Tür, ekosistem için kilit öneme sahiptir.

 

11. DAĞ GORİLİ

Koruma çalışmaları sayesinde toparlanma gösterse de hastalık ve alan darlığı, tür için hâlâ ciddi bir tehdittir.

 

12. KIZIL PANDA

Bambu ormanlarının yok edilmesi, kızıl pandanın besin zincirini doğrudan etkilemektedir. Sevimli görünümünün ardında kırılgan bir yaşam mücadelesi vardır.

 

13. MAVİ BALİNA

İnsanlık tarihinin en büyük canlısı olan mavi balina, modern deniz trafiği ve gürültü kirliliği nedeniyle tehdit altındadır.

 

14. KAR LEOPARI

İklim değişikliği ve av hayvanlarının azalması, bu gizli dağ sakininin yaşamını zorlaştırmaktadır.

 

15. AFRİKA YABAN KÖPEĞİ

Sosyal yapısı güçlü olmasına rağmen, geniş alan ihtiyacı nedeniyle habitat kaybından en çok etkilenen türlerden biridir.

 

16. BENGAL KAPLANI

Kaçak avcılık ve insan baskısı, bu görkemli yırtıcıyı insanlarla çatışma noktasına sürüklemektedir.

 

17. DENİZ İNEĞİ (DUGONG)

Deniz çayırlarının yok edilmesi, dugongların beslenme zincirini tehdit etmektedir.

 

18. YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASI

Plastik atıklar ve kıyı tahribatı, türün yaşam döngüsünü ciddi biçimde sekteye uğratmaktadır.

 

19. BALİNA KÖPEKBALIĞI

Dünyanın en büyük balığı olmasına rağmen insan faaliyetleri karşısında savunmasızdır.

 

20. VAQUİTA YUNUSU

Dünyanın en nadir deniz memelilerinden biri olan vaquita yunusu, yasa dışı balıkçılık faaliyetleri nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

