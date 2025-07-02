Dünya tarihi yeniden yazılabilir: 4 milyar yıllık taş keşfedildi

Kuzey Quebec'in ıssız bir köşesinde yer alan Nuvvuagittuq Yeşiltaş Kuşağı, bilim dünyasında uzun süredir tartışma konusu. Son yayımlanan araştırma, bu antik kaya oluşumunun 4.16 milyar yıl öncesine ait olduğunu ortaya koyarak Dünya tarihinin ilk dönemine ışık tuttu. Bilim insanları, bu kayaların gezegenimizin oluşum süreci ve erken yaşamın başlangıcı hakkında kritik bilgiler barındırdığını belirtiyor.





HADEAN DÖNEMİ'NDEN KALMA İLK KAYA

University of Ottawa'dan jeolog Jonathan O'Neil liderliğindeki araştırma ekibi, Nuvvuagittuq Yeşiltaş Kuşağı’ndan aldıkları örneklerin yaşını 4.16 milyar yıl olarak belirledi. Bu kayalar, Dünya'nın en erken jeolojik dönemi olan Hadean’a ait olduğu düşünülen ilk doğrudan örnekler olabilir. Daha önce Acasta Gnays Kompleksi 4.03 milyar yıllık yaşıyla en yaşlı kaya olarak kabul ediliyordu.

ZİRKON YOK, SAMARYUM VAR

Bu kaya formasyonunda, yaş tayininde sıklıkla kullanılan zirkon mineralleri bulunmadığından, bilim insanları farklı bir yönteme başvurdu. O’Neil ve ekibi, nadir toprak elementi samaryumun neodimyuma dönüşümünü izleyerek iki farklı izotop üzerinden yaş ölçümü yaptı. Her iki ölçümün de 4.16 milyar yıl sonucuna ulaşması, yöntemin güvenilirliğini artırdı.

YAŞAMIN BAŞLANGICI VE KITASAL KABUK

Araştırma, bu bölgedeki metagabroik kayaların yeryüzünün en eski kıtasal kabuk parçalarından biri olabileceğini gösteriyor. Aynı formasyondan çıkan tortul kayalarda yaşam izleri, mikrofosiller ve bakteriyel oluşumlara dair bulgular da daha önce kaydedilmişti. Bu da yaşamın gezegenin oluşumundan sadece 400 milyon yıl sonra başlayabileceğine işaret ediyor.



