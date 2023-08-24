Dünya turuna çıkan Danimarkalı bisikletçiler Hopa’da mola verdi
Danimarkalı dört arkadaş bisikletleriyle dünya turuna çıktı. Kilometrelerce yol kat eden bisikletliler, Artvin’in Hopa ilçesinde mola verdi.
Danimarka’da yaşayan dört arkadaş Erik, Esben, Teller, Casper ülkelerinden başlattıkları bisikletli dünya turu için Singapur’u hedef seçtiler.
Çok sayıda ülke gezen dünya turu yapan Danimarkalı bisikletçilerin son durağı Artvin’in Hopa ilçesi oldu. İstanbul üzerinden Karadeniz sahil yolunu takip eden bisikletliler, mola verdikleri ilçede, çocuklarla top oynayarak vakit geçirdiler.
Singapur’a ulaşmak için Gürcistan üzerinden yeniden yola koyulan grup adına konuşan Casper, “İstanbul üzerinden Karadeniz yolunu takip ederek Artvin’in Hopa ilçesine geldik. Hedefimiz ise Singapur” dedi.
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