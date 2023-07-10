Motosikletle dünya turuna çıkan Alman çift, Mardin'de: 'Almanya'daki insanlar, buradaki insanlar gibi değil'

Yayınlanma: 10.07.2023 - 11:58

Güncelleme: 10.07.2023 - 11:59

Alman Susi ve Jens Radeliald çifti, yaklaşık 6 ay önce motosikletle dünya turuna çıktı.

İran, Irak, Gürcistan ve Ermenistan’ın ardından geldikleri Türkiye’de İstanbul, Kapadokya, Safranbolu, Gümüşhane, Bayburt’u gezen çift daha sonra yüzyıllardır farklı dil ve dinlerin bir arada yaşadığı, camileri, medreseleri, kiliseleri ve tarihi evleri içinde barındıran Mardin’e geldi.

Mardin’deki tarihi yerleri gezen çift, buradan Derik ilçesine geçti.

İlçede GAP Şelalesi Tabiat Parkı’nda çadır kuran çift, geceyi de burada geçirdi.

İlçe sakinleriyle iletişimleri konusunda Derik Kuzey Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Tarık Ayebe, çifte yardımcı oldu.

Çift, ilçedeki 363 yıllık tarihi Ermeni Kevork Kilisesi, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Cami, GAP Şelalesi ve 200 yıllık eski cezaevini gezdi.

‘BU BÖLGELERDEKİ İNSANLAR DAHA SICAKKANLI’

Jens Radeliald, bölgedeki insanların sıcakkanlı olduklarını ifade ederek, “Eşim Susi ile geldik. 2 çocuğum var. Almanya’da yaşıyoruz ve ikimiz merak ettiğimiz için motosikletle dünyayı geziyoruz. Günde yaklaşık 350 kilometre yol yapıyoruz. Sadece Almanya’yı değil, tüm dünya ülkelerini görmek istedik. Gezdiğimiz ülkeler arasında bu bölgeler çok daha güzeldi. Bu bölgelerdeki insanlar sıcakkanlılar. Hemen bizle ilgileniyor, yemek getiriyorlar. Çok ilgileniyorlar. Almanya’daki insanlar, buradaki insanlar gibi değil. Buradaki insanlar sürekli bizi yemeğe davet ediyorlar. Buralar çok sıcak olduğu için, Derik’te ağacın gölgesinde yattık” dedi.

Çift, yaptıkları kampın ardından motosikletleriyle İskenderun ve Hatay’a gitmek üzere ilçeden ayrıldı.