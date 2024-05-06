Dünyaca ünlü oyuncu Nicolas Cage'in oğlu annesine şiddet uyguladı

Nicolas Cage'nin oğlu Weston Cage, annesi Christina Fulton'ı dövdü. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 12:49
Dünyaca ünlü oyuncu Nicolas Cage'in oğlu annesine şiddet uyguladı
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Dünyaca ünlü aktör Nicolas Cage'nin 33 yaşındaki oğlu Weston, annesi Christina Fulton'a uyguladığı şiddet yüzünden aranıyor.

İddialara göre; anne-oğul arasında başlayan sözlü tartışma, fiziksel etkileşime döndü. Olay günü polisler eve geldiğinde, Weston'un gitmiş olduğunu gördü.

28 Nisan'da yaşanan olayın ardından gelen ambulans ekipleri, Fulton'u hastaneye götürmek istedi fakat Nicolas Cage'nin eski eşi bunu reddetti.

Bu sebeple kolluk kuvvetleri, davanın ağır suç olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine karar vereceğini bildirdi.

Darbedildiği söylenen anne, tartışmayı yalanladı ve konunun mahremiyetini istedi.

Müzisyen olan Weston Cage'in adı, daha önce de kazalar ve şiddet olaylarıyla anılmıştı.

Weston, ayrı yaşadığı eşi Hila Arounian'ı zimmetine 100 bin dolar geçirdiği iddiasıyla dava etmişti. İkiz kızlarını göremediğini iddia eden Weston, yasaklama emri çıkarmaya çalıştığı biliniyor.


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