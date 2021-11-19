Dünyaca ünlü rapçi Young Dolph öldürüldü
Amerikalı rap yıldızı Young Dolph (36), bir dükkandan alışveriş yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Dolph, 2016’da Billboard 200 listesinde 49 numaraya kadar yükselmişti.
'Young Dolph' olarak tanınan ünlü rapçi Adolph Robert Thornton Jr., öldürüldü. US Weekly'in haberine göre; olayın Tennessee’deki bir kurabiye dükkanında meydana geldiği belirtildi.
Dükkanın sahibi Maurice Hill yaptığı açıklamada, kurabiye almak için dükkana giren rapçinin kimliği belirsiz saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü aktardı.
Bir başka görgü tanığı ise bir aracın dükkana yanaşıp, penceresinden ateş açtığını ifade etti.
YOUNG DOLPH KİMDİR?
Adolph Robert Thornton, Jr., 27 Temmuz 1985 yılında dünyaya geldi. Daha çok bilinen sahne adıyla Young Dolph, Amerikalı bir rapçiydi.
2016’da Billboard 200 listesinde 49 numaraya kadar yükselen King of Memphis albümüyle müzik dünyasında adını duyuran rapçi, son olarak New York’ta düzenlenen Rolling Lous festivalinde sahneye çıkmıştı.
Video Haberler
- Midesinde taşıdığı uyuşturucu patlayan kişi öldü
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
En Çok Okunan Haberler
- Mahkemeden Soylu'ya kötü haber
- Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!
- Kapalıçarşı esnafından dolar ve altın yorumu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- AKP'nin 'son kartı' deyip açıkladı
- Şakkadanak dolar satarım diyen Batırel'den yeni analiz
- Saray'dan 'dolar' yorumu
- CHP birinci, Erdoğan dört adayın gerisinde
- Cumhur ve Millet’e alternatif geliyor!
- Faiz kararına ekonomistlerden sert tepki