Dünyaca ünlü sanatçı Goran Bregović İstanbul Haliç Festivali'nde sahne alacak

Yayınlanma: 04.03.2024 - 18:41

Güncelleme: 04.03.2024 - 19:22

Dünyada işlevini aktif olarak sürdüren en eski tersanelerden biri olan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları A.Ş.’ye bağlı olarak hizmet vermeye devam eden Haliç Tersanesi, İstanbul’un yeni kültür sanat ve yaşam merkezi İstanbul Sanat’a ev sahipliği yapıyor.

GORAN BREGOVİC BU AKŞAM 21:00'DA SAHNE ALACAK

Açılışını bu akşam saat 19.00’da Kolektif İstanbul konseriyle yapacak olan festival, saat 21.00’de ise dünyaca ünlü Goran Bregovic and Wedding Funeral Band’i ağırlayacak. Aga B ve Bandosu, Şanışer & Sokrat & Kamufle, Anatolian Session, Hey! Douglas, Bedük, Büyük Ev Ablukada, Yasemin Mori, Ece Seçkin ve Duygu Soylu’nun sahne alacağı İstanbul Haliç Festivali’nin kapanış konserini ise KÖFN verecek. Kapı açılış saati 15.00 olan festivalde katılımcılar gün boyunca karnaval oyunlarının, alışverişin ve yeme-içme alanlarının da tadını çıkaracaklar.

AGA B VE BANDOSU DA KONSER VERECEK

5 Mart Salı akşamı Aga B ve Bandosu ve Şanışer & Sokrat & Kamufle; 6 Mart Çarşamba akşamı Anatolian Session ve Hey! Douglas; 7 Mart Perşembe akşamı Bedük ve Büyük Ev Ablukada; 8 Mart Cuma akşamı Yasemin Mori ve Ece Seçkin; 9 MartCumartesi akşamı ise Duygu Soylu ve KÖFN İstanbullularla buluşacak. Konserlerin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilecek.