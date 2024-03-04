Tecavüz ve insan kaçakçılığından yargılanıyor: Andrew Tate'ten ‘İstanbul’ paylaşımı

Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:31

Güncelleme: 04.03.2024 - 11:31

İnsan kaçakçılığı, tecavüz ve suç örgütü kurmakla suçlanan ABD'li eski boksor ve sosyal medya ünlüsü Andrew Tate sosyal medya hesabından İstanbul’da olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.

Tate, bir odadan yaptığı paylaşımda "Şehri tahmin edin" notunu düştü.

Tate'in paylaştığı fotoğrafta Beşiktaş'ın stadı Tüpraş Stadyumu yer alırken, bir Türk bayrağı da görülüyor.

YAPILAN SUÇLAMALAR

ABD merkezli yayın kuruluşu Semafor, Romanya merkezli Libertatea ve Gândul gazetelerine göre polis, insan kaçakçılığı ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate’i gözaltına aldı.

Reuters da insan kaçakçılığının yanı sıra bu isimlere tecavüz suçlamasının da yöneltildiğini aktardı. Savcıların açıklamasında ise zanlıların "kadınları pornografik görüntüler oluşturmaya zorladığı ve böylece çok yüksek paralar kazandıkları" belirtildi.

Zanlılar tarafından cinsel tacize uğrayan altı kadının olduğu da açıklamaya eklendi.