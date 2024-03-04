İmamoğlu'ndan Erdoğan'a net çıkış: 'Kanal İstanbul'u unut kardeşim'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece mitinginde iktidarın engellemelerini gündeme getirdi. İmamoğlu, "Desem ki bugün Kanal İstanbul'u yapalım ne var ne yok her şeyi bir günde çatır çutur imzalar. Ama buradan söylüyorum; sen o işi unut kardeşim. Kanal İstanbul'u unut!" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 18:08
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Küçükçekmece'de yurttaş ile bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'un Kanal İstanbul projesi hakkındaki sözlerini eleştirdi. Kurum'a seslenen İmamoğlu, "Gündemini sen belirleyemiyorsun ki senin öyle bir yetkin yok. Madem öyle iddialısın çık kameraların karşısına de ki 'Kanal İstanbul yapılmayacak' diyebilir mi? Diyemez." dedi. 

"KANAL İSTANBUL'U UNUT"

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Desem ki bugün Kanal İstanbul'u yapalım ne var ne yok her şeyi bir günde çatır çutur imzalar. Ama buradan söylüyorum; sen o işi unut kardeşim. Kanal İstanbul'u unut!

Bu milletin geleceğini yok edecek rant projesine, böyle bir çevre düşmanı projeye bu millet 'evet' demeyecek.

"SENİN GÜNDEMİNİ BELİRLEME YETKİN YOK"

Burada en çok rakibime gülüyorum. Neymiş; İstanbul'un gündeminde olmayan konu onun da gündeminde olmazmış. Gündemini sen belirleyemiyorsun ki senin öyle bir yetkin yok. Madem öyle iddialısın çık kameraların karşısına de ki 'Kanal İstanbul yapılmayacak' diyebilir mi? Diyemez.

Fikri hür, vicdanı hür olmayanlar kendi gündemini belirleyemez. 


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