Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'den üzücü haber: 'Yürümekte zorluk çekiyorum'

06 Ocak 2023 Cuma, 11:54

Adele, eski eşi Simon Konecki'den 2019 yılında boşandığında günde beş kez psikolojik terapi gördüğünü açıklamış, formunun zirvesinde olmak için ara verdiği terapilere tekrar başladığını söylemişti.

"ZOR YÜRÜYORUM"

'Weekends with Adele' konserleri kapsamında müzikseverlerle buluşan İngiliz şarkıcı, sahnede yürümekte güçlük çekerken, "Bugünlerde zor yürüyorum. Çok kötü siyatik ağrıları çekiyorum" dedi.