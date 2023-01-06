Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'den üzücü haber: 'Yürümekte zorluk çekiyorum'

ABD'nin Las Vegas kentinde konser veren ünlü şarkıcı Adele, konser sırasında yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetti. Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2023 Cuma, 11:54
Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'den üzücü haber: 'Yürümekte zorluk çekiyorum'
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Adele, eski eşi Simon Konecki'den 2019 yılında boşandığında günde beş kez psikolojik terapi gördüğünü açıklamış, formunun zirvesinde olmak için ara verdiği terapilere tekrar başladığını söylemişti.

"ZOR YÜRÜYORUM"

'Weekends with Adele' konserleri kapsamında müzikseverlerle buluşan İngiliz şarkıcı, sahnede yürümekte güçlük çekerken, "Bugünlerde zor yürüyorum. Çok kötü siyatik ağrıları çekiyorum" dedi.


Adele şarkıcı sağlık durumu

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