Dünyada yeni 'süper grip' alarmı: Doktorlar belirtileri açıkladı

Kış aylarının ortasına girilirken grip vakaları da hızla artıyor. ABD’li sağlık otoritelerine göre bu sezon, daha önce insanlarda görülmemiş yeni bir grip varyantı dolaşıma girdi. Uzmanlar, “süper grip” olarak anılan bu yeni suşun belirtilerinin yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

VAKA SAYILARI HIZLA YÜKSELİYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin verilerine göre, 27 Aralık’ta sona eren haftada ülkedeki 32 eyalette grip vakaları “çok yüksek” seviyede raporlandı. Yetkililer, grip sezonunun henüz zirve noktasına ulaşmadığını, yeni varyantın yayılım hızının ise endişe verici olduğunu belirtiyor.

YENİ VARYANT NEDİR?

Uzmanların uyardığı yeni grip türü, “subclade K” olarak adlandırılıyor. Bu suş, influenza A virüsünün H3N2 alt tipine dayanıyor ve bugüne kadar insanlarda görülmemiş bir varyant olarak tanımlanıyor.

H3N2, geçmiş yıllarda da ağır grip sezonlarıyla ilişkilendirilmiş bir alt tipti. Ancak bu yeni varyantın belirtilerinin daha şiddetli seyrettiği ifade ediliyor.

“ATEŞ DÜŞMÜYOR, ÖKSÜRÜK GEÇMİYOR”

Amerikan Akciğer Derneği’nin ulusal sözcülerinden Dr. Juanita Mora, yeni varyantın belirtilerine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Dr. Mora, yaptığı açıklamada, ateşin ibuprofen ve parasetamol gibi reçetesiz ilaçlara yanıt vermeyebileceğini söyledi.

Mora’ya göre bu yeni hastalıkta:

Çok yüksek ateş

Geçmeyen, yoğun balgamlı öksürük

Kusma ve ishal

Yaygın eklem ve kas ağrıları

ön plana çıkıyor.

Hastalık süresi daha uzun

Cook County Health’te görev yapan uzmanlara göre de bu yıl grip vakalarının alışılmıştan daha ağır seyrettiğine dikkat çekti. Uzmanlar, bu grip türünde ateşin daha yoğun görüldüğünü ve hastalığın beş ila yedi gün sürebildiğini belirtti.