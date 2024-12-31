Dünyada yeni yıl coşkusu başladı: Ülkeler görkemli bir şekilde yeni yıla girdi

Yayınlanma: 31.12.2024 - 20:55

Güncelleme: 31.12.2024 - 21:03

Türkiye'de yeni yıla saatler kala, bazı ülkeler yeni yıla girmeye başladı. İşte, yeni yıla girmeye başlayan ülkeler...

2025 yılına giren ilk yer, Pasifik Okyanusu'ndaki Kiritimati Adası, diğer adıyla Christmas Adası oldu. Ada ülkesi, yerel saatle 00.00'da (TSİ 13.00) yeni yılı karşıladı.

Ardından, Yeni Zelanda TSİ 14.00'te 2025'e ‘merhaba’ dedi. Auckland ve Wellington başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen görkemli havai fişek gösterileri, yeni yıl coşkusuna renk kattı.

2025 YILINA HANGİ ÜLKE NE ZAMAN GİRECEK?

13:00 - Kiritimati (Noel Adası), Kiribati

Pasifik Okyanusu’nda yer alan Kiribati’nin Noel Adası (Kiritimati), 2025 yılına ilk giren yer oldu. Yerel saatle 00.00’da (TSİ ile 13.00) yeni yılı karşılayan ada halkı, kutlamaları coşkuyla gerçekleştirdi.

13:15 - Chatham Adaları, Yeni Zelanda

Yeni Zelanda’ya bağlı Chatham Adaları, TSİ ile 13.15’te (Doğu Saati ile 05.15) 2025’e giriş yaptı. Bu takımada grubu, yeni yıl kutlamalarını doğanın güzellikleriyle harmanladı.

14:00 - Yeni Zelanda ve Phoenix Adaları

Yeni Zelanda, Tokelau, Samoa, Tonga ve Kiribati’nin Phoenix Adaları TSİ 14.00’de (Doğu Saati ile 06.00) yeni yılı karşıladı. Auckland’da düzenlenen Sky Tower havai fişek gösterisi, binlerce kişinin katılımıyla büyüleyici bir atmosfer yarattı.

15:00 - Fiji, Marshall Adaları ve Tuvalu

Pasifik’in incisi Fiji, Marshall Adaları ve Tuvalu, TSİ 15.00’de (Doğu Saati ile 07.00) 2025’e adım atan bölgeler arasında yer aldı. Adaların sakin atmosferinde, yılbaşı renkli etkinliklerle kutlandı.

16:00 - Avustralya ve Okyanusya Adaları

Sidney ve Melbourne başta olmak üzere Avustralya’nın büyük şehirleri, Vanuatu, Solomon Adaları ve Yeni Kaledonya ile birlikte TSİ 16.00’da 2025’i karşıladı. Sidney Limanı Köprüsü ve Opera Binası’nda düzenlenen etkileyici havai fişek gösterileri, kutlamalara damgasını vurdu.

17:00 - Japonya ve Güney Kore

Japonya ve Güney Kore, TSİ 17.00’de yeni yıla giren ülkeler arasında yer aldı. Tokyo’da düzenlenen görkemli havai fişek gösterileri ve Seul’de yapılan kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu. Ancak Seul, yaşanan trajik bir uçak kazası nedeniyle yıllık çan gösterisini bu yıl iptal etti.

20:01 - Tayland

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, TSİ 20.01’de yeni yıla "merhaba" dedi. Başkent Bangkok’ta düzenlenen havai fişek gösterileri, bölgenin kutlama ruhunu yansıttı.

2025'E İLK GİREN VE SON KARŞILAYAN BÖLGELER

Yılbaşını ilk kutlayan Kiribati’nin Noel Adası olurken, kutlamalar zaman dilimlerine göre ilerleyerek Batı’ya doğru devam etti. 2025’e son giren bölgeler ise UTC-12 saat diliminde yer alan Baker ve Howland Adaları olacaktır.

Dünya genelinde yeni yıl coşkusu, farklı kültürlerin renkli kutlamalarıyla birbirinden güzel anlara sahne olmaya devam ediyor.