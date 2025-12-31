Dünyada yılbaşı maratonu: 2026'ya kim, ne zaman girecek?

2025 yılına veda etmeye sayılı saatler kala, dünyanın bazı noktaları için takvim yaprakları çoktan değişmek üzere. Coğrafi konum ve saat dilimi farkları nedeniyle, yeni yıl kutlamaları küresel bir bayrak yarışına dönüşüyor. Dünyanın en doğusunda 2026'nın ilk ışıkları parlamaya başlayacak. İşte Pasifik'ten Amerika'ya, adım adım dünyanın yılbaşı yolculuğu...

MARATON BAŞLIYOR

Yılbaşı heyecanı, Türkiye saatiyle (TSİ) 13.00'te Pasifik Okyanusu'nda başlıyor. Tarih değiştirme çizgisine en yakın noktalar olan Samoa, Tonga ve Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası, 2026'yı dünyada ilk selamlayan yerler olacak.

İLK BÜYÜK ŞOV: YENİ ZELANDA VE AVUSTRALYA

Adaların hemen ardından sıra Okyanusya'nın büyük ülkelerine geliyor. Türkiye saatiyle 14.00 olduğunda, Yeni Zelanda atılan havai fişeklerle yeni yıla "Merhaba" diyecek. Ancak dünyanın gözünü çevirdiği asıl görsel şölen, Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Avustralya, Sidney Limanı Köprüsü üzerindeki o meşhur ve görkemli kutlamalarla 2026'ya giriş yapacak.

ASYA'DAN "GONG" SESLERİ

Güneş batıya doğru ilerledikçe kutlama sırası Asya devlerine gelecek. Türkiye saatiyle akşamüstü 18.00'i gösterdiğinde Japonya ve Güney Kore yeni yıla adım atacak. Japonya'da tapınaklarda çalınan geleneksel çan sesleri ve Tokyo sokaklarındaki kalabalık, 2025'i uğurlayacak. Sadece bir saat sonra, saatler 19.00 olduğunda ise Çin, Filipinler ve Singapur'da 2026 coşkusu yaşanacak.

KOMŞULARIMIZ VE TÜRKİYE

Saatler ilerledikçe heyecan bize daha da yaklaşacak. Türkiye saatiyle 23.00'te, kardeş ülke Azerbaycan (Bakü) ve Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai) görkemli ışık şovlarıyla yeni yıla bizden bir saat önce girecek. Ve saatler tam 00.00'ı gösterdiğinde sıra Türkiye'ye gelecek. Bizimle aynı anda Rusya (Moskova), Irak, Kenya ve Suudi Arabistan da takvimlerini 1 Ocak 2026'ya çevirecek.

1 SAAT ARAYLA AVRUPA ÜLKELERİ...

Türkiye için yeni yılın ilk saatlerinde Avrupa'da eğlence yeni başlıyor olacak. Türkiye saatiyle 01.00'de Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi kıta Avrupası ülkeleri 2026'ya girecek. İngiltere ise saat farkı nedeniyle bir saat sonra, Türkiye saatiyle 02.00'de Londra'daki Big Ben'in çanlarıyla yeni yılı karşılayacak.

EN GEÇ KUTLAYANLAR...

Okyanusun ötesindeki Amerika kıtası, 2026'yı en geç karşılayan büyük kara parçası olacak. 1 Ocak Perşembe sabahı saat 08.00'de ABD'nin doğu yakası yeni yıla girecek. ABD'nin batı yakası ise Türkiye saatiyle 11.00'de 2026 ile buluşacak.

VE KAPANIŞ: DÜNYANIN EN SON YENİYILA GİREN ÜLKESİ

Dünya turu, başladığı yerin hemen yakınında, ancak bir gün farkla sona erecek. Türkiye'de 1 Ocak günü öğle saatleri (TSİ 14.00) olduğunda, Pasifik'teki Amerikan Samoası adaları 2026'ya giren son yerleşim yeri olacak.