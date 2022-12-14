Dünyanın bilinen 'en eski kot pantolonu' 114 bin dolara satıldı

14 Aralık 2022 Çarşamba, 06:53

Beyaz renkli iş pantolonu, Kuzey Carolina eyaleti açıklarında 1857 yılında batan bir gemide bulunmuştu.

Önden düğmeli kot pantolonun bir madenciye ait olduğu düşünülüyor.

Açık artırma Nevada eyaletindeki Reno'da 3 Aralık'ta yapıldı.

Müzayedede ABD'de "Altına Hücum" dönemine ait, kot pantolonun da içinde bulunduğu 270 parça eşya, toplamda yaklaşık 1 milyon dolara satıldı.

Eşyaları satışa çıkaran California Gold Marketing Group yöneticisi Dwight Manley, "Bu madenci pantolonu Ay'daki ilk bayrağa benziyor, tarihi bir anı simgeliyor" dedi.

Tüm bu parçalar 1857 yılının Eylül ayında batan buharlı SS Central America (Orta Amerika) gemisinden bulunmuştu.

ABD'de 1800'lerin ikinci yarısında "altına hücum" dönemi yaşanmıştı.

Orta Amerika'dan ABD'nin doğu kıyısına yolcu taşıyan bu 85 metrelik bu gemiye "altın gemisi" de deniyordu.

SS Central America fırtınada batmış, 578 yolcu ve mürettebatın 425'i hayatını kaybetmişti,

Gemiyle birlikte 21 ton altın ve eşyanın da battığı tahmin ediliyor.

Batık 1988'de keşfedildi.

Söz konusu pantolonsa John Dement adlı bir adamın bavulunda bulundu. Pantolonun San Francisco'dan alındığı tahmin ediliyor.

Müzayede yetkilileri, önden beş düğmeli bu modelin daha sonraları Levi Strauss'la özdeşleşen iş pantolonlarının ilk örneklerinden olabileceğini ekledi.

Levi Strauss ilk mavi bluejean'i 1873'te, yani geminin batmasından 16 yıl sonra San Francisco'da üretmişti.

1880'lerden kaldığı düşünülen ve Batı ABD'deki bir madende bulunan Levi's kot pantolon, iki ay önce 76 bin dolara alıcı bulmuştu.