Dünyanın 'en güzel kadını' belli oldu! Türkiye'yi temsil eden İdil Bilgen kaçıncı oldu?

Bu yıl 72’ncisi düzenlenen Miss World Güzellik Yarışması’nın finali, 31 Mayıs’ta Hindistan’ın Haydarabad kentinde gerçekleştirildi. Yarışmada dünyanın dört bir yanından gelen güzeller kıyasıya rekabet etti.

MISS WORLD 2025’İN KAZANANI TAYLANDLI GÜZEL

Yarışmanın birincisi, 21 yaşındaki Taylandlı güzel Opal Suchata Chuangsri oldu. Chuangsri, bu başarısıyla Miss World tacını kazanan ilk Taylandlı kadın unvanını da elde etti.





Yarışmada ikinciliği Etiyopya’dan Hasset Dereje Admassu, üçüncülüğü ise Polonya temsilcisi Maja Klajda kazandı. Martinik’i temsil eden Aurelie Joachim ise dördüncü oldu.

Miss World 2025 finali, görkemli sahne şovları ve renkli anlara sahne olurken, kazananlar ülkelerinde büyük coşkuyla karşılandı.

TÜRKİYE GÜZELİ İDİL BİLGEN KAÇINCI OLDU?

Türkiye’yi temsil eden Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu 24 yaşındaki İdil Bilgen, yarışmada ne yazık ki derece elde edemedi.





MISS WORLD 2025 GÜZELİ OPAL SUCHATA CHUANGSRI KİMDİR?

Miss World 2025’in birincisi seçilen Opal Suchata Chuangsri, 2003 yılında Tayland’ın Phuket şehrinde otelci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren başarılı bir eğitim hayatı sürdüren Chuangsri, öğrenimine başkent Bangkok’ta bulunan Triam Udom Suksa Okulu’nda devam etti ve burada özellikle Çince diline yoğunlaştı.

Eğitim hayatını sürdüren Chuangsri, şu anda Thammasat Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde Siyaset Bilimi eğitimi alıyor.

Taylandlı güzel; Tayca, İngilizce ve Çince olmak üzere üç dili akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Sahne duruşu, zarafeti ve çok yönlülüğüyle dikkat çeken Chuangsri, Miss World tacını kazanan ilk Taylandlı kadın olarak ülke tarihine geçti.



