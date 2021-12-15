Dünyanın en hayranlık duyulan çifti belli oldu

15 Aralık 2021 Çarşamba, 12:21

Küresel kamuoyu araştırma şirketi YouGov, dünyanın dört bir yanındaki insanların hayran olduğu ilk 20 kişinin listesini çıkardı. Araştırma, 38 ülkeden 42 binden fazla kişiyle anket şeklinde gerçekleştirildi.

Listenin başında güçlü çift olarak Michelle ve Barack Obama çifti yer aldı.





World's Most Admired Men 2021 (1-10)



1. Barack Obama ????

2. Bill Gates ????

3. Xi Jinping ????

4. Cristiano Ronaldo ????

5. Jackie Chan ????

6. Elon Musk ????

7. Lionel Messi ????

8. Narendra Modi ????

9. Vladimir Putin ????

10. Jack Ma ????https://t.co/aBRU8YhnJV pic.twitter.com/htWTGoharj — YouGov America (@YouGovAmerica) December 14, 2021

Kadınlar listesinde eski First Lady'yi sırasıyla Angelina Jolie, Kraliçe II. Elizabeth, Oprah Winfrey, Scarlett Johansson, Emma Watson, Taylor Swift, Angela Merkel, Malala Yousafzai ve Priyanka Chopra takip etti.

Erkekler listesinde ise eski ABD Başkanı'nın ardından en çok hayran olunan isimler şu şekilde:

"Bill Gates, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cristiano Ronaldo, Jackie Chan, Elon Musk, Lionel Messi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Alibaba'nın kurucusu Jack Ma."