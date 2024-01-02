Dünyanın en huzurlu ülkeleri açıklandı: Türkiye listede yer almadı

Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından paylaşılan 2023 Küresel Barış Endeksi'ne göre dünyanın en huzurlu ülkeleri belli oldu. Huzur, barış, ekonomi, ticaret, kültür gibi faktörlerin göz önünde bulundurulduğu listede Türkiye yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 17:34
Dünyanın en huzurlu ülkeleri açıklandı: Türkiye listede yer almadı
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Dünyanın en huzurlu 10 ülkesi belli oldu. Huzur, barış, ekonomi, ticaret, kültür gibi faktörlerin göz önünde bulundurulduğu listede Avrupa ülkeleri ilk sıralarda yer alıyor.

10: İSVİÇRE

9: JAPONYA

8: SLOVENYA

7: PORTEKİZ 

6: SİNGAPUR

5: AVUSTURYA

4: YENİ ZELANDA

3: İRLANDA

2: DANİMARKA

1: İZLANDA



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