Dünyanın en huzurlu ülkeleri açıklandı: Türkiye listede yer almadı

Yayınlanma: 02.01.2024 - 17:34

Güncelleme: 02.01.2024 - 17:34

Dünyanın en huzurlu 10 ülkesi belli oldu. Huzur, barış, ekonomi, ticaret, kültür gibi faktörlerin göz önünde bulundurulduğu listede Avrupa ülkeleri ilk sıralarda yer alıyor.



10: İSVİÇRE

9: JAPONYA

8: SLOVENYA

7: PORTEKİZ

6: SİNGAPUR

5: AVUSTURYA

4: YENİ ZELANDA

3: İRLANDA

2: DANİMARKA

1: İZLANDA



