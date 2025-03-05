Dünyanın en ilginç 10 cenaze geleneği

Yayınlanma: 05.03.2025 - 14:01

Güncelleme: 05.03.2025 - 14:01

Ölüm, tüm insanlık için ortak bir son olsa da, her toplumun ölümü karşılama biçimi büyük farklılıklar gösterir. Bu yazımızda, dünyanın farklı köşelerinden seçilmiş ve belki de ilk kez duyacağınız, ölümle yüzleşme şekillerini ve cenaze adetlerini keşfedeceğiz. Bu gelenekler, bazen şaşırtıcı, bazen hüzünlü, bazen de umut verici olabilir.

GANA'DA FANTAZİ TABUTLAR

Gana'da, ölen kişinin ruhunun ahirete geçişini yansıtan, "fantazi tabutlar" yapılmaktadır. Mesela, bir balıkçıysa tabutu dev bir balık şeklinde olabilir. Bu, hem sevdiklerine veda, hem de kişinin yaşamını kutlama biçimidir.

TİBET'TE GÖK DEFİNİ

Tibet'te uygulanan "gök defin" geleneği, cesedin parçalanıp kuşlara yem edilmesini içerir. Bu ritüel, ölümden sonraki yaşama inancın bir ifadesi olarak görülür ve bedenin doğaya geri dönüşünü simgeler.

ENDONEZYA'DA TORAJAN RİTÜELLERİ

Torajanlar, ölülerini uzun süre evde tutabilir, onlarla yaşar gibi davranabilir. Bu süre zarfında ölen kişi, resmi olarak ölü sayılmaz ve bu süreç, cenaze törenleri için gerekli hazırlıklar tamamlanana kadar devam eder.

MADAGASKAR'DA FAMADIHANA

Madagaskar'da "Famadihana" veya "ölüleri çevirme" töreni, sevdiklerinin kemiklerini mezarlarından çıkarıp, yeni giysilerle sararak dans etmekten oluşur. Bu, ölülerle bağları güçlendirme ve onlara saygı gösterme amacını taşır.

MEKSİKA'DA ÖLÜLER GÜNÜ

Meksika'nın ünlü "Día de los Muertos" (Ölüler Günü) festivali, ölenleri anma ve onurlandırma zamanıdır. Bu günlerde mezarlıklar, renkli süslemeler ve ofrendas (sunular) ile donatılır.

GÜNEY KORE'DE ÖLÜM BONCUKLARI

Güney Kore'de, ölenlerin küllerinden renkli boncuklar yapılır. Bu boncuklar, ölülerin anısını yaşatmanın bir yolu olarak aileler tarafından saklanır.

NEPAL'DE SETI GANDAKI RİTÜELİ

Nepal'de, Hindu geleneklerine göre, ölenlerin bedenleri Seti Gandaki nehrinde yakılır. Bu ritüel, ruhun temizlenmesine ve ahirete huzurlu bir geçiş yapmasına yardımcı olur.

YENİ ZELANDA'DA MAORİ TANGIHANGA

Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maoriler, "tangihanga" adını verdikleri cenaze törenlerinde, ölen kişiyle konuşarak ona son vedalarını sunarlar.

BALİ'DE NGABEN

Bali'de, "Ngaben" adı verilen törende, bedenin yakılmasıyla ruhun özgür bırakıldığına inanılır. Bu, ruhun ahirete geçiş yapabilmesi için gerekli bir adımdır.

FİLİPİNLER'DE SAGADA'DA ASILI TABUTLAR

Filipinler'in Sagada bölgesinde, yerli halk olan Igorotlar, sevdiklerinin tabutlarını yüksek kayalıklara asma geleneğine sahiptir. Bu gelenek, ölen kişilerin ruhlarının hem doğaya yakın olmasını sağlar hem de vahşi hayvanlardan korunmalarına yardımcı olur. Asılı tabutlar, aynı zamanda ruhların ahirete daha kolay ulaşabileceği inancını taşır ve topluluğun birlik ve dayanışmasını pekiştirir. Bu özgün defin şekli, Sagada'nın manzarasını da etkileyici bir şekilde değiştirir ve ziyaretçiler için unutulmaz bir görüntü oluşturur.