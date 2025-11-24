Dünyanın en iyi 10 yemeği belli oldu: Listenin vazgeçilmezi Türkiye!

1- LECHONA Lechona, anavatanı Kolombiya olan geleneksel ve görkemli bir et yemeğidir. Aslen Tolima Bölgesi ile özdeşleşmiş olup, ülkenin en özel günlerinde, bayramlarda ve kutlamalarda hazırlanan gerçek bir şölen yemeğidir.

2- PİZZA NAPOLETANA Pizza Napoletana (Napoli Pizzası), modern pizzanın doğum yeri olan İtalya'nın Napoli şehrinden çıkan ve tüm dünyadaki pizza kültürünün temelini oluşturan, köklü bir yemektir ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiştir.

3- PİCANHA Taste Atlas listesinde üçüncü sıraya yerleşen Picanha, anavatanı Brezilya olan ve ülkenin ünlü geleneksel barbeküsü olan Churrasco'nun tartışmasız yıldızı kabul edilen bir et kesimidir. Picanha, sadece bir yemek değil, Brezilya'daki sosyal etkinliklerin, kutlamaların ve barbekü kültürünün merkezinde yer alan bir gurme deneyimidir.

4- RECHTA Rechta, Cezayir mutfağının, özellikle de başkent Cezayir ve çevresinin sembolik yemeğidir. Düğünler, dini bayramlar (Ramazan Bayramı gibi) ve önemli kutlamalar için hazırlanan, sofraların baş tacı bir yemektir.

5- PHANAENG CURRY 5. sırada yer alan Phanaeng Curry (Panang Köri), Tayland mutfağının en kremalı, en aromatik ve acı seviyesi diğer körilere göre daha düşük olan bir spesiyalidir.

6- ASADO Asado ise Arjantin ve Uruguay'ın kültürel kimliğinin ve sosyal yaşamının temel taşı olan bir barbekü geleneğidir. Türk mutfağındaki mangal kültürünün çok daha derin ve ritüelistik bir karşılığıdır.

7- ÇÖKERTME KEBABI (TÜRKİYE) Çökertme Kebabı, listede 7. sırada yer alarak Türk lezzetleri arasındaki en üst sıraya yerleşti. Milas-Bodrum yöresine özgü bu enfes kebap, kibrit inceliğinde kızartılmış patateslerin üzerine konulan marine edilmiş dana veya bonfile etinin, sarımsaklı yoğurt ve özel domates sosuyla buluşmasından doğuyor.

8- RAWON Rawon, Endonezya mutfağının, özellikle de Doğu Cava bölgesinin en ikonik ve kendine has yemeklerinden biridir. Sıradan bir çorba olmaktan çok uzak olan bu yemek, rengi, zengin aroması ve derin lezzeti ile dikkat çekiyor.

9- CAĞ KEBABI (TÜRKİYE) Erzurum'un tescilli lezzeti Cağ Kebabı, listeye 9. sıradan girerek geleneksel kebap kültürümüzün gücünü gösterdi. Yatay bir şişte, odun ateşinde ağır ağır pişirilen, özel olarak terbiye edilmiş kuzu etinden yapılan Cağ Kebabı, genellikle taze lavaşla ve soğan eşliğinde tüketiliyor.

10- TİBS Tibs, Etiyopya mutfağının en popüler ve en yaygın olarak tüketilen geleneksel et yemeklerinden biridir. Genellikle kavurma veya sote olarak tanımlanabilir.