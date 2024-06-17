Dünyanın en kaliteli balını üretmek için Mereto Dağı'na çıkıyorlar

Yayınlanma: 17.06.2024 - 11:46

Güncelleme: 17.06.2024 - 11:46

Batman'ın Sason ilçesinde devlet desteğiyle başlatılan 'örnek ilçe, örnek ürün' projesi dahilinde bal üreticileri ile devlet yetkilileri el ele vererek dünyanın en kaliteli balını elde edebilmek için çalışmalar başlattı.

Sason ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Mereto Dağı ile Cöbet yaylası gibi zengin bitki ve çiçek türlerinin yoğun bulunduğu yüksek kesimlerde geleneksel kara kovanlar ve fenni kovanların yanında izolasyon malzemesi olarak alüminyum foliyo, keçe ve yün gibi farklı maddeler kullanılarak özel tasarlanan orijinal kovanlarda dünyanın en kaliteli balını elde edebilmek için yoğun çaba sarf ediliyor. Proje dahilinde yüksek kesimlere çıkan arıcılar, alanında uzman ekipler ve ilçedeki devlet yetkilileri tarafından her türlü destek verilerek sık sık denetleniyor.

Arıcılık yapan çiftçi Yahya Yaşar, "3 bin rakamlı Mereto Dağı eteklerindeyiz, hiç bir katkı maddesi olmadan tamamen organik bal üretimi yapıyoruz. Bu bölgede yüzlerce çeşit çiçek bulunuyor. Burada yüzlerce çiçek türünden organik bal elde ediyoruz" dedi.