Yayınlanma: 01.07.2024 - 13:56

Güncelleme: 01.07.2024 - 13:56

Dünya, büyüklükleri ve özellikleri bakımından çeşitlilik gösteren birçok ülkeye ev sahipliği yapıyor. İşte, yüzölçümleri açısından dünyanın en küçük 10 ülkesi...

1. Vatikan Şehri (0.44 km²)

Konum: İtalya'nın Roma şehri içinde yer alır.

Özellik: Katolik Kilisesi'nin merkezi olan Vatikan, Papa'nın ikametgahıdır. Küçük yüzölçümüne rağmen, San Pietro Bazilikası ve Vatikan Müzeleri gibi önemli yapıları barındırır.

2. Monako (2.02 km²)

Konum: Fransa'nın Akdeniz kıyısında yer alır.

Özellik: Zengin ve ünlülerin gözdesi olan Monako, Monte Carlo Kumarhanesi ve Formula 1 Grand Prix'si ile ünlüdür. Nüfus yoğunluğu oldukça yüksektir.

3. Nauru (21 km²)

Konum: Pasifik Okyanusu'nda yer alır.

Özellik: Dünyanın en küçük ada ülkesi olan Nauru, fosfat yatakları ile bilinir. Sahil çevresindeki tek kara parçasıdır ve herhangi bir başkenti yoktur.

4. Tuvalu (26 km²)

Konum: Pasifik Okyanusu'nda yer alır.

Özellik: Dokuz mercan adasından oluşan Tuvalu, deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle tehdit altındadır. Kültürel olarak zengin ve misafirperver bir halkı vardır.

5. San Marino (61 km²)

Konum: İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alır.

Özellik: Dünyanın en eski bağımsız cumhuriyetlerinden biri olan San Marino, tarihi yapıları ve Orta Çağ kaleleri ile ünlüdür.

6. Lihtenştayn (160 km²)

Konum: İsviçre ve Avusturya arasında yer alır.

Özellik: Dağlık arazisi ve güçlü finans sektörü ile tanınan Lihtenştayn, yüksek yaşam standartlarına sahiptir. Başkenti Vaduz'dur.

7. Marshall Adaları (181 km²)

Konum: Pasifik Okyanusu'nda yer alır.

Özellik: 29 mercan adasından oluşan bu ülke, II. Dünya Savaşı'ndan kalma tarihi yapıları ve dalış için ideal yerleri ile bilinir.

8. Saint Kitts ve Nevis (261 km²)

Konum: Karayipler'de yer alır.

Özellik: İki adadan oluşan bu ülke, şeker kamışı plantasyonları ve güzel plajları ile ünlüdür. İngiltere'den bağımsızlığını 1983'te kazanmıştır.

9. Maldivler (300 km²)

Konum: Hint Okyanusu'nda yer alır.

Özellik: 26 atolden oluşan Maldivler, beyaz kumlu plajları, lüks tatil köyleri ve muhteşem deniz yaşamı ile ünlüdür. Dalgıçlar ve balayı çiftleri için popüler bir destinasyondur.

10. Malta (316 km²)

Konum: Akdeniz'de, İtalya'nın güneyinde yer alır.

Özellik: Zengin tarihi, kültürel mirası ve sıcak iklimi ile tanınan Malta, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan birçok yapıya ev sahipliği yapar. Başkenti Valletta'dır.