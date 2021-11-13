Dünyanın en sağlıklı yemeğini icat eden ünlü şef yaşamını yitirdi
Dünyanın en sağlıklı yemeğini icat eden ünlü şef Gurpareet Bains, 43 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Sağlıklı yiyecekler üreten Vedge Snacks'in kurucu ortağı olan Gurpareet Bains, kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak başarılı müdahaleyle hayatta tutulduğu belirtilirken bir gün sonra bilincini kazanan ünlü şef daha sonra fenalaşarak kalp ve böbreğe bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi.
Haber Global'in aktardığına göre, Bains'i ünlü yapan ve dünyanın en sağlık yemeği olarak lanse edilen yaban mersini ve goji meyveleri gibi birçok popüler antioksidan gıdayı da içeren hızlı ve ucuz bir tavuk köri yaratmıştı.
Bu kombinasyonun kansere ve Alzheimer'a karşı direnci artırdığı öne sürülmüştü.
Bains ayrıca 'dünyanın en sağlıklı kurabiyesi' adı altında Chikitsa Crumble adı verilen bir kurabiye de üretmişti. Bu kurabiyenin de kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olduğu ve tip 2 diyabeti kontrol altına aldığı iddia edilmişti.
Bu icadının ardından 1 yıl sonra Indian Superfood adıyla bir kitap yayınlamış ve en çok satanlar listesine girmişti.
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