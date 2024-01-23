Dünya'nın en sıcak noktası: Ölüm Vadisi

Yayınlanma: 23.01.2024 - 10:24

Güncelleme: 23.01.2024 - 10:24

Cennetin kapılarından biri olması beklenen bu topraklar, adeta bir cehennemi andırıyor: Ölüm Vadisi. Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklıkları kaydeden bu çöl, sadece sıcaklık değil, aynı zamanda çorak manzarası ve yaşamın neredeyse imkansız olduğu koşullarıyla da ünlüdür. İşte, cesur bir yolcu gibi Dünya'nın sıcaklığın doruklarına tırmanan Ölüm Vadisi'nin gizemli dünyasına bir yolculuk...

Death Valley yani Ölüm Vadisi, ABD'nin Güney Kaliforniya bölgesinde yer alan bir çöl vadisidir. Mojave Çölü'nün bir parçasıdır. Kuzey Amerika'daki en alçak (-86 m), en kurak ve en sıcak yerdir.

Death Valley'in Badwater Havzası, deniz seviyesinin 86 metre altında kalarak Kuzey Amerika'nın en alçak noktasıdır. Bu nokta, Whitney Dağı'nın doğu yamacının 136.2 km güneydoğusunda kalır, Kıta ABD'sinin en yüksek yeri ise 4.421 metredir.

Death Valley'de bir kasaba olan Furnace Creek bölgesinde, 10 Temmuz 1913 tarihinde ölçülen 56.7 °C 'lik sıcaklık, dünyada ölçülmüş en yüksek hava derecesi rekorunun sahibidir. Bazı çağdaş meteoroloji uzmanları, 1913 yılında ölçülen bu sıcaklığın tartışmalı olduğunu söylerken, bazıları da ölçümün hatalı olduğuna inanmaktadırlar. 7 Temmuz 1931 yılında Tunus'ta yapılan 55.0 °C 'lik ölçüme de, yine güvenilir olmadığı gerekçesiyle karşı çıkılmaktadır. Tüm bunlara rağmen, uzmanlara göre şu ana kadar en güvenilir araçlarla ölçülen en yüksek sıcaklık, 16 Ağustos 2020 tarihinde yine ABD'deki Ölüm Vadisi'nde 54,4 °C olarak kaydedilmiştir.

Vadi, Sierra Nevada Dağları'nın doğusunda, Büyük Havza'nın içerisinde, Kaliforniya ve Nevada hududunun yakınında yer alır. Bölgenin alanı 7.800 km² büyüklüğündedir. Ölüm Vadisi'nde, hala araştırmaları süren bir vaka da yer almaktadır. Şimdilik vakaya verilen ad, "Hareket eden taşlar"dır.

SICAKLIK REKORLARI

Ölüm Vadisi, 1913 yılında dünyanın en yüksek sıcaklığı olan 56.7°C'yi kaydetmiştir. Bu sıcaklık rekoru, bu bölgeyi dünya üzerindeki en sıcak yer olarak tescil etmiştir. Yaz aylarında sıcaklığın 50°C üzerine çıkması oldukça yaygındır.

METEOROLOJİK OLAYLAR

Ölüm Vadisi, sıcak hava kütlesinin yerleşim yerlerine yayılmasına neden olan birçok meteorolojik olaya sahiptir. Bu durum, sıcaklığı daha da artırarak bölgeyi adeta bir fırın haline getirir.

TURİSTLİK ZİYARETLER

İronik bir şekilde, Ölüm Vadisi çölü, turistlerin ilgisini çeken bir destinasyondur. Ancak bu ziyaretler genellikle belirli saatlerde ve özel önlemlerle sınırlıdır, çünkü sıcaklık insan sağlığı için büyük bir risk oluşturabilir.

ÖLÜM VADİSİ ADINI NEREDEN ALIYOR?

Ölüm Vadisi adını trajik bir olaydan alıyor. 1849 yılında California'da altının keşfedilmesinden sonra insanlar altın aramak için yazın kavurucu sıcağında vadiye gidiyor ve açlık, susuzluk, tedbirsizlik gibi nedenlerden hayatlarını kaybediyorlar. Efsaneye göre, hayatta kalanlar vadiden ayrılırken grup içindeki bir kadın "Hoşça kal Ölüm Vadisi" diyor ve vadi bugünki ismini alıyor.