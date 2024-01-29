Yayınlanma: 29.01.2024 - 15:32

Güncelleme: 29.01.2024 - 15:32

Griselda adlı Netflix dizisi izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Diziyi yakından takip edenler Griselda Blanco'nun hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Dünyanın en ünlü kadın gangsteri Griselda Blanco kimdir?

GRİSELDA BLANCO KİMDİR?

Griselda Blanco Restrepo 15 Şubat 1943'te Kolombiya'nın Cartagena, Bolívar kentinde doğdu. Annesi Ana Lucía Restrepo ile birlikte, üç yaşındayken Medellín'e taşındı. Burada ufak tefek suçlar işleyerek suç işlemeyi benimsedi. Blanco'nun eski sevgilisi Charles Cosby, 11 yaşındayken Blanco'nun kaçırıldığı, fidye girişiminde bulunduğunu ve sonunda kendi mahallesinin yakınındaki lüks bir düzlük mahallede oturan bir çocuğu vurduğunu söyledi. Blanco henüz 13 yaşındayken yankesicilik yapmaya başladı. Üvey babasının cinsel istismarından kurtulmak için 16 yaşında evden kaçtı ve 20 yaşına kadar Medellín'de suç işlemeye devam etti.

Uyuşturucu işleri

Blanco, Kolombiya'dan Miami, New York ve Kaliforniya'ya kadar uyuşturucu ticareti tarihinde önemli bir rol üstlenmiştir.

1970'lerin ortalarında Blanco ve ikinci eşi Alberto Bravo yasa dışı bir şekilde sahte pasaportlarla ABD'ye göç etti ve Queens, New York'a yerleşti. Burada büyük bir kokain ağı kurdular ve Nisan 1975'te Blanco, federal uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarına maruz kaldı. Tutuklanmadan önce Kolombiya'ya kaçtı ancak 1970'lerin sonlarında ABD'ye geri dönerek Miami'ye yerleşti.

Tutuklanması

17 Şubat 1985'te DEA ajanları tarafından evinde tutuklandı.Yargılamasından sonra Blanco, on yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Hapisteyken, oğlu Michael Blanco'nun yardımıyla kokain işini etkin bir şekilde yürütmeye devam etti. Blanco'nun emrindeki teğmenlerden birine baskı yaparak, Miami-Dade Eyalet Başsavcılığı Blanco'yu üç cinayetten suçlamak için yeterli kanıt ele geçirdi. Ancak başsavcı ile bölge vekilinin kadın sekreteri arasındaki seks skandalıyla ilgili nedenler ile bu dava düştü. 2002 yılında Blanco hapsedilirken kalp krizi geçirdi.

2004 yılında Blanco serbest bırakıldı ve Medellín'e döndü.Ölümünden önce Blanco en son 2007'de El Dorado Uluslararası Havalimanı'nda görüldü.

Ölümü

3 Eylül 2012 gecesi Medellín'de, 150 dolar değerinde et satın aldıktan sonra 29. Cadde'nin köşesindeki Cardiso kasap dükkanında motosikletli kişiler tarafından biri başından biri omzundan olmak üzere vuruldu ve kısa süre içerisinde öldü. Blanco, öldüğünde 69 yaşındaydı.