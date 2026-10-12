Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Gus ameliyata hazırlanıyor: Dünyadan yüzlerce geçmiş olsun mektubu yağıyor

Kanada'da bir müzede yaşayan ve 1922 yılında yumurtadan çıktığı inanılan dünyanın en yaşlı gopher kaplumbağası Gus, geçireceği kritik ameliyat öncesi dünya genelinden gelen destek mesajlarıyla moral buluyor. Müzenin sosyal medya hesapları Kanada'nın ve dünyanın dört bir yanından binlerce destek mesajı alırken, kaplumbağaya yüzlerce mektup, geçmiş olsun kartı ve sanat eseri gönderildi.

Eski bir müze müdürü tarafından 1942 yılında Florida'dan 5 dolara satın alınan ve nesiller boyu ziyaretçilerin sevgisini kazanan Gus, müzenin simge isimlerinden biri haline geldi. Müze yöneticisi Jeff Gray, insanların Gus ile nesillere yayılan evrensel bir bağ kurduğunu vurgulayarak, "Çocukken Gus'ı ziyaret edenler şimdi kendi çocukları ve torunlarıyla geri dönüyor. Bu nostaljiyi yaşayabilmek ve paylaşabilmek insanlarda gerçekten yankı uyandırıyor" dedi.

TIBBİ İLERLEME KABUĞUN DELİNMESİNİ ÖNLEDİ

CBC News'in aktardığına göre veteriner ekibinin ilk olarak 2009 yılında fark ettiği mesane taşının büyüyerek çevre dokulara baskı yapmaya başlaması üzerine operasyon kararı alındı. Geçmişte bu tür bir müdahale için kaplumbağanın kabuğunun matkapla delinmesi gerekirken, günümüzdeki veteriner cerrahisi sayesinde taşın Gus'ın bacağında açılacak küçük bir kesi ile alınabileceği açıklandı.

Yüz yaşın üzerindeki bir sürüngende ameliyatın bazı riskler taşımasına rağmen, kaplumbağanın genel sağlık durumunun çok iyi olduğu ve bu operasyonun ona sağlıklı bir gelecek sunmak için en iyi seçenek olduğu belirtildi. Yabani hayatta ortalama 60 yıl yaşayan gopher kaplumbağaları, araç çarpması ve insan müdahalesi gibi nedenlerle ömürleri kısalırken; esaret altında sağlanan güvenli ortam, düzenli beslenme ve veteriner bakımı Gus'ın ömrünü yüzyılı aşkın süreye taşıdı.





