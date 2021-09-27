27 Eylül 2021 Pazartesi, 17:25

Dünyanın en zengin aileleri belli oldu. Bloomberg'in araştırması dünyanın en zengin 25 ailesinin 1.5 trilyon dolar civarında servete sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Birinci nesil ve tek bir kişi tarafından kontrol edilen servetler ile zenginlik kaynağı çok dağınık veya değer biçilemeyecek kadar belirsiz olan aileler Bloomberg’in yaptığı sıralamaya dahil edilmedi.



İşte Eylül 2021 itibarıyla dünyanın en zengin 10 ailesi…

10- Boehringer&Von Baumbach ailesi- Almanya

Serveti: 59.2 milyar dolar

1885 yılında Albert Boehringer tarafından kurulan şirket, halen aile tarafından yönetiliyor.

9- Thomson ailesi- Kanada

Serveti: 61.1 milyar dolar

Dünyanın önde gelen haber ajanslarından biri olan ve finansal veri sağlayıcısı şirketin sahibi olan aile bugün Kanada'nın en zengin ailesi konumunda

8- Johnson ailesi- ABD Boston

Serveti: 61.2 milyar dolar

ABD'nin yatırım aracı kuruluş şirketinin kurucusu olan aile, artan hisse senedi yatırımcısından dolayı bu yıl 9 binden fazla kişiyi işe almayı planlıyor.

7- Wertheimer ailesi- Fransa

Serveti: 61.8 milyar dolar

Coco Chanel'in sahibi olan aile 2020'de 10 milyar dolardan fazla para kazandılar.

6- Ambani ailesi- Hindistan

Serveti: 93.7 milyar dolar

Reliance Industries'in sahibi olan aile, odak noktalarını enerjiden teknolojiye döndürmek için bu yıl dünyanın en büyük özel sermaye yönetim şirketlerinden KKR başta olmak üzere birçok yatırımcıdan fon topladı.

5- Al Suud Ya Da Suud ailesi- Suudi Arabistan

Serveti: 100 milyar dolar

Suudi Arabistan'ın kraliyet ailesi servetlerini petrol gelirlerden elde ediliyor.

4- Hermes ailesi- Fransa

Serveti: 111.6 milyar dolar

Dünyanın en lüks moda şirkelerinden birine sahip olan aile bir kaç yüz bin dolara kadar ulaşabilen Birkin çantalarıyla ünlü.

3- Koch ailesi- ABD

Serveti: 124.4 milyar dolar

Koch Industries'in sahibi ailenin petrolden enerjiye bir çok alanda yatırımları bulunuyor.

2- Mars ailesi- ABD

Serveti: 141.9 milyar dolar

Mars ailesi, Snickers çikolatalarıyla biliniyor. Şirketin kurucusu Frank Mars, işe 1902 yılında şeker satarak başladı.

1- Walton ailesi- ABD

Serveti: 238.2 milyar dolar

ABD'de bulunan Wal-Mart'ın sahibi olan aile geçtiğimiz yıl hisse senetlerinde yükselişi değerlendirerek 6 milyar dolarlık hisse senedi sattı.