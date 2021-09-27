Dünyanın en zengin aileleri belli oldu
Bloomberg, 2021 yılında dünyanın en zengin olan ailelerini açıkladı. Bloomberg, söz konusu ailelerin, Covid-19 salgınından ciddi anlamda etkilenmediğini, aksine servetlerini koruduklarını belirtti.
Dünyanın en zengin aileleri belli oldu. Bloomberg'in araştırması dünyanın en zengin 25 ailesinin 1.5 trilyon dolar civarında servete sahip olduğunu ortaya çıkardı.
Birinci nesil ve tek bir kişi tarafından kontrol edilen servetler ile zenginlik kaynağı çok dağınık veya değer biçilemeyecek kadar belirsiz olan aileler Bloomberg’in yaptığı sıralamaya dahil edilmedi.
İşte Eylül 2021 itibarıyla dünyanın en zengin 10 ailesi…
10- Boehringer&Von Baumbach ailesi- Almanya
Serveti: 59.2 milyar dolar
1885 yılında Albert Boehringer tarafından kurulan şirket, halen aile tarafından yönetiliyor.
9- Thomson ailesi- Kanada
Serveti: 61.1 milyar dolar
Dünyanın önde gelen haber ajanslarından biri olan ve finansal veri sağlayıcısı şirketin sahibi olan aile bugün Kanada'nın en zengin ailesi konumunda
8- Johnson ailesi- ABD Boston
Serveti: 61.2 milyar dolar
ABD'nin yatırım aracı kuruluş şirketinin kurucusu olan aile, artan hisse senedi yatırımcısından dolayı bu yıl 9 binden fazla kişiyi işe almayı planlıyor.
7- Wertheimer ailesi- Fransa
Serveti: 61.8 milyar dolar
Coco Chanel'in sahibi olan aile 2020'de 10 milyar dolardan fazla para kazandılar.
6- Ambani ailesi- Hindistan
Serveti: 93.7 milyar dolar
Reliance Industries'in sahibi olan aile, odak noktalarını enerjiden teknolojiye döndürmek için bu yıl dünyanın en büyük özel sermaye yönetim şirketlerinden KKR başta olmak üzere birçok yatırımcıdan fon topladı.
5- Al Suud Ya Da Suud ailesi- Suudi Arabistan
Serveti: 100 milyar dolar
Suudi Arabistan'ın kraliyet ailesi servetlerini petrol gelirlerden elde ediliyor.
4- Hermes ailesi- Fransa
Serveti: 111.6 milyar dolar
Dünyanın en lüks moda şirkelerinden birine sahip olan aile bir kaç yüz bin dolara kadar ulaşabilen Birkin çantalarıyla ünlü.
3- Koch ailesi- ABD
Serveti: 124.4 milyar dolar
Koch Industries'in sahibi ailenin petrolden enerjiye bir çok alanda yatırımları bulunuyor.
2- Mars ailesi- ABD
Serveti: 141.9 milyar dolar
Mars ailesi, Snickers çikolatalarıyla biliniyor. Şirketin kurucusu Frank Mars, işe 1902 yılında şeker satarak başladı.
1- Walton ailesi- ABD
Serveti: 238.2 milyar dolar
ABD'de bulunan Wal-Mart'ın sahibi olan aile geçtiğimiz yıl hisse senetlerinde yükselişi değerlendirerek 6 milyar dolarlık hisse senedi sattı.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Ali Babacan'dan 'ilk istifa' açıklaması
- Süleyman Soylu’nun telefonlarını dinleyen cemaat
- HDP ittifak kararını açıkladı
- Kitabı için 1 milyona yakın para harcanmıştı
- Cumhuriyet, TEM ifadelerine ulaştı!
- Girit Adası'nda şiddetli deprem!
- WhatsApp, kullanıcılarına para dağıtacak!
- Murat Ongun paylaştı: Geliyor
- Biden neyi ifade etti bilemem
- Öğretmen maaş farkı dokuz kata çıkıyor