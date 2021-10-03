Dünyanın en zengin insanından ayrılan şarkıcı, Komünist Manifesto’yu okumaya başladı

03 Ekim 2021 Pazar, 14:32

Pop şarkıcısı Grimes; SpaceX, Tesla ve Neuralink gibi teknoloji şirketlerinin CEO’su Musk’tan ayrıldığından beri ilk kez sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta Grimes'in Alman filozof Marx'ın kaleme aldığı Komünist Parti Manifestosu’nu okurken görüldü.

Grimes, Instagram’dan yaptığı paylaşımda söz konusu haberin görüntüsünü ekleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Paparaziler bu hafta beni takip etmeyi bırakmayınca gerçekten stres olmuştum ama sonra bunun trolleme fırsatı olduğunu fark ettim."

Verdiği pozlarla çok eğlendiğini dile getiren müzisyen ayrıca komünist olmadığını vurguladı.

Grimes, sosyalizme ve komünizme dair daha önce de medyada gündem olan açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı haziranda yapay zekanın "komünizme giden en hızlı yol" olduğunu söyleyerek TikTok takipçilerini şaşırtmıştı.

KISMEN AYRILMIŞLARDI

X Æ A-Xii isminde bir bebekleri olan Musk ve Grimes üç yıllık birlikteliğin ardından bir süre ayrı kalmaya karar verdiklerini yakın zamanda açıklamıştı.

Musk ilişkiye dair şunları söylemişti:

Kısmen ayrıyız ama yine de birbirimizi seviyoruz, sık sık görüşüyoruz ve çok iyi anlaşıyoruz. Çoğunlukla SpaceX ve Tesla'daki işlerim, esasen Teksas'ta olmamı veya denizaşırı seyahat etmemi gerektiriyor ve Grimes'in işi de en çok Los Angeles'ta. O şimdi benimle kalıyor ve Bebek X yan odada.



