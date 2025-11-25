Dünyanın Ödüllü Reklam Prodüksiyon Devi Türkiye’de Stratejik Ortaklık Kurdu

Türkiye’nin en etkili prodüksiyon şirketlerinden biri olan DEPO Film’in çok yönlü üretim gücüyle TwentyfourSeven’ın global ağı birleşerek, Türkiye’yi uluslararası reklam prodüksiyonunda iki yönlü akışın merkezi haline getiriyor. Ortaklık sayesinde Türkiye, hem yurt dışına daha fazla reklam prodüksiyonu ihraç eden hem de global markaların büyük ölçekli projelerine ev sahipliği yapan bir konuma yükseliyor.

REKLAM PRODÜKSİYONUNDA TÜRKİYE ETKİSİ ARTIYOR

Türk dizilerinin dünya çapındaki başarısının ardından, Türkiye’nin reklam prodüksiyonunda da benzer bir yükseliş yaşadığı belirtiliyor. DEPO Film ile TwentyfourSeven arasındaki iş birliği, Türkiye’nin bu alandaki stratejik önemini artıran yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

KURUCULARDAN ORTAKLIK AÇIKLAMALARI

DEPO Film kurucusu Ender Sevim, Türkiye’deki potansiyele dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türkiye’de muazzam bir yetenek ve zanaat havuzu var ancak bu potansiyel bugüne kadar küresel ekosistemle tam olarak buluşamamıştı. Bu ortaklık sayesinde hem uluslararası hem de yerel markalar, Türkiye’de uluslararası standartlarda hız, kalite ve tutarlılık sunan birleşik bir prodüksiyon modeline erişebilecek.”

TwentyfourSeven CEO’su Ivo van Vollenhoven ise Türkiye pazarına duydukları ilgiyi şu sözlerle dile getirdi:

“Türkiye uzun süredir radarımızda olan bir pazardı. Olağanüstü yetenek, güçlü zanaat ve henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş büyük bir potansiyel barındırıyor. DEPO Film ile kurduğumuz ortaklıkla bu potansiyeli küresel ağımıza bağlıyoruz ve markalara sınır ötesi güvenilir hız, tutarlılık ve kalite sunabiliyoruz.”

SEKTÖRDE YILIN EN ÖNEMLİ ANLAŞMALARINDAN BİRİ

İki şirketin oluşturduğu yeni yapı; Türkiye ile dünya arasında daha hızlı, akıcı ve güçlü bir yaratıcı köprü kurarak reklam prodüksiyon sektöründe yılın en dikkat çekici ortaklıklarından biri olarak gösteriliyor.