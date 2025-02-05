Dünyayı hayrete düşüren bebek: Tomm Tennent

Yayınlanma: 05.02.2025 - 10:00

Güncelleme: 05.02.2025 - 10:00

1993 yılında Avustralya’nın Güney Victoria bölgesinde dünyaya gelen Tomm Tennent, tıp dünyasını ve halkı şaşırtan sıra dışı bir özelliğe sahipti: Normal bir insanın sahip olması gerekenden çok daha fazla deriyle doğmuştu. Küçük yaşta “fazla deriyle doğan bebek” olarak ünlü olan Tomm, doğumundan itibaren doktorların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Anne ve babası için doğum öncesinde her şey normal ilerliyordu, ancak doğumdan sonra doktorlar bile şaşkına dönmüştü. Tomm’un cildi, sanki bir yetişkinin fazla derisiyle kaplı gibiydi ve yüzü kırışıklıklarla doluydu. Onun bu durumu, dünya çapında birçok insanın ilgisini çekti ve bilim insanları, bu olağanüstü doğumun nedenini anlamak için araştırmalara başladı.

TOMM TENNENT’IN GENETİK SIRRI

Doktorlar, Tomm’un cilt yapısını araştırırken, bu durumun bilinen hiçbir genetik hastalığa tam olarak uymadığını fark etti. Ancak yapılan incelemeler, Tomm’un hyaluronan adı verilen bir bileşenin vücudunda normalden çok daha yüksek seviyelerde bulunduğunu ortaya çıkardı.

Bu madde, insan ve hayvan dokularında bulunan ve derinin elastikiyetini sağlayan önemli bir bileşendir. Tomm’un durumu, özellikle belirli köpek türlerinde görülen Shar Pei sendromuna benzetildi. Shar Pei cinsi köpekler, doğduklarında fazla deriyle kaplı olur ve büyüdükçe derileri vücutlarına uyum sağlar.

Bilim insanları, Tomm’un genetik yapısını incelediklerinde, hyaluronan üretimini düzenleyen genlerde bir anormallik olabileceğini düşündüler. Ancak, detaylı analizler sonucunda Tomm’un sağlığına zarar verecek bir genetik bozukluk bulunmadı.

TOMM BÜYÜDÜKÇE NE OLDU?

Tomm, fiziksel görünümü nedeniyle pek çok zorlukla karşılaştı. Ama o, tüm bunlara rağmen hayata tutundu. Şimdi, 30 yıl sonra, Tomm’un hayatı biraz gizemli olsa da Facebook profili bize onun mutlu bir evlilik sürdürdüğünü gösteriyor.

Profilinde ise “Hayat basit. Seçimler yaparsınız ve geriye bakmazsınız” şeklinde bir mesaj yer alıyor. Bu, Tomm’un hayatını nasıl yaşadığını ve her zorluğa nasıl göğüs gerdiğini anlatan kısa ama anlamlı bir açıklama.