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Duruşmaya katılamamıştı, nedeni belli oldu! Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu ameliyat geçirdi

Duruşmaya katılamamıştı, nedeni belli oldu! Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu ameliyat geçirdi

24.05.2025 16:15:00
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Haber Merkezi
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Duruşmaya katılamamıştı, nedeni belli oldu! Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu ameliyat geçirdi

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu’nun, hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı yaptığı paylaşımla anlaşıldı. Kocaoğlu, ameliyat geçirdiğini duyurdu.

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun menajer Ayşe Barım’ın Gezi eylemleri soruşturması çerçevesinde “yalan tanıklık” yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davanın dünkü (23 Mayıs) karar duruşmasına Kocaoğlu katılamadı.

Mahkeme, Halit Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

AMELİYAT NEDENİYLE DURUŞMAYA KATILAMAMIŞ

Kocaoğlu’nun duruşmaya katılamama gerekçesinin sağlık sorunları olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncu, duruşma günü ameliyat oldu.

Hasta yatağından fotoğraf paylaşan Rıza Kocaoğlu, “Ameliyatım iyi geçti çok şükür, hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

Rıza Kocaoğlu, 9 Mayıs'ta görülen duruşmaya katılmıştı.

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