Duş başlığında oluşan kireçleri söküp atan temizlik tüyosu! En etkili yöntemmiş

Yayınlanma: 16.05.2023 - 22:21

Güncelleme: 16.05.2023 - 22:21

Duş başlığında oluşan kireçleri temizlemek için en etkili yöntemlerden biri sirke kullanmaktır. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

1. Bir kaseye beyaz sirke koyun.

2. Duş başlığını sökün ve sirke dolu kaseye batırın.

3. Birkaç saat boyunca sirke ile ıslatılmış duş başlığını bekletin.

4. Duş başlığını çıkarın ve bir fırça veya diş fırçası kullanarak kireç birikintilerini temizleyin.

5. Temiz suyla durulayın ve duş başlığını tekrar takın.

Bu yöntem, duş başlığındaki kireçleri kolayca çözmeye yardımcı olur ve cihazınızın daha iyi çalışmasını sağlar.

DUŞAKABİN TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Nefisyemektarifleri.com sitesinde; Duşakabin temizliği için bilinmesi gereken püf noktalar paylaşıldı. İşte o bilgiler

Duşakabin temizliğinde tek başına kullanacağınız sirkeyi daha güçlü bir temizlik malzemesine dönüştürebileceğinizi biliyor muydunuz? Dip köşe doğal duşakabin temizliği yapmak için karbonat sirke karışımını kullanabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde derinlemesine bir temizlik elde edebilir ve aynı zamanda daha hijyenik bir duşakabin temizliği yapabilirsiniz.

Küçük bir kap içerisine bir fincan karbonat koyun ve üzerine bu karbonatı hamursu kıvama getirecek kadar sirke ekleyin.

Elde ettiğiniz karışım tamamen homojen bir hal aldıktan sonra temizlemek istediğiniz bölgeye bir sünger yardımıyla sürün ve 15 dakika kadar bekletin. Ardından güzelce yıkayıp kurulayın.

İlk denemeden itibaren duşakabin temizliğinde sirke ve karbonat ikilisinden çok memnun kalacaksınız!