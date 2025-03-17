Duşakabin camındaki lekeleri anında çıkartan pratik yöntem: İlki günkü gibi parlak

Yayınlanma: 17.03.2025 - 12:10

Güncelleme: 17.03.2025 - 12:11

Banyoda en zor temizlenen alanlardan biri duşakabin camlarıdır. Zamanla su lekeleri, kireç ve sabun kalıntıları birikerek cam yüzeyde mat bir görüntü oluşturur. Ancak pahalı temizlik ürünlerine gerek kalmadan evdeki malzemelerle duşakabin camlarını tertemiz yapabilirsiniz! İşte camları ilk günkü gibi parlak hale getiren pratik yöntem...

GEREKLİ MALZEMELER

? 1 su bardağı beyaz sirke

? 1 yemek kaşığı karbonat

? 1 tatlı kaşığı bulaşık deterjanı

? 1 su bardağı ılık su

? Bir sprey şişesi

? Mikrofiber bez veya sünger

UYGULAMA ADIMLARI

Sprey şişesine sirke, karbonat, bulaşık deterjanı ve suyu ekleyin. (Karışım köpürebilir, dikkatli olun!)

Bu karışımı duşakabin camlarına sıkın ve 5-10 dakika bekletin.

Yumuşayan lekeleri mikrofiber bez veya süngerle silerek çıkarın.

Son olarak temiz suyla durulayıp kuru bir bezle silin.