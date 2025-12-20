Cumhuriyet Gazetesi Logo
Duştan sonra bu hatayı yapmayın: Islakken yapılan bu işlem saçı kökten zayıflatıyor...

20.12.2025 14:46:00
Saç tellerinin en savunmasız ve kırılgan olduğu anın, suyla temas ettiği ıslak hal olduğu belirtiliyor. Duştan çıkar çıkmaz, saçlar henüz sırılsıklamken tarakla müdahale edilmesinin, saçın esnek yapısını bozarak "lastik gibi" uzamasına ve kopmasına neden olduğu vurgulanıyor.

Saç lifleri su emdiğinde şişer ve koruyucu dış katman (kutikül) hafifçe açılır. Bu durum saçı dış fiziksel etkilere karşı korumasız hale getirir. Islak saça sert fırça darbeleriyle müdahale edilmesinin, sağlıklı saç tellerini bile ortadan koparabileceği ve uçlarda çatallanmaya (kırık) yol açabileceği gözlemleniyor.

GENİŞ DİŞLİ TARAK KULLANILMALI 

Saçın zarar görmemesi için duş sonrası havluyla sertçe ovuşturulmadan, sadece fazla suyunun emilmesi sağlanmalı. Tarama işlemine geçildiğinde ise sık dişli fırçalar yerine, geniş dişli tarakların tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor.

UÇLARDAN DİPE DOĞRU İLERLENMELİ 

Düğümleri açarken yapılan en büyük hatanın kökten uca doğru taramak olduğu ifade ediliyor. Bunun yerine tarama işleminin saç uçlarından başlanarak, yavaş yavaş yukarıya (saç diplerine) doğru ilerlenmesi gerektiği; bu yöntemin saç kaybını minimuma indirdiği vurgulanıyor.

