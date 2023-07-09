Duygu Atakan kimdir? Duygu Atakan hangi radyoda çalışıyor?

Yayınlanma: 09.07.2023 - 11:44

Güncelleme: 09.07.2023 - 11:44

Ünlü radyocu Duygu Atakan'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor.

DUYGU ATAKAN KİMDİR?



Duygu Atakan 1979 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Büyük Kolej’de ortaokul ve lise eğitimini tamamlayan Atakan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü bitirdi. TRT’de program yapımcılığı ve sunuculuğu, Radyo Efkar’da radyo müdürlüğü, Radyo Fener’de radyo programcılığı, reklam müdürlüğü ve konuk koordinatörlüğü, Star TV’de radyo programcılığı, çeşitli organizasyon ve özel gecelerde de sunuculuk yaptı. Süper FM’in müzik direktörü olan Duygu Atakan, yaklaşık 18 yıl Süper FM’de yayıncılığı yaptı. 2023 yılının Ocak ayında Radyo 34'ün Genel Yayın Yönetmeni oldu. Nisan 2023'te Radyo 34'ten ayrıldı.

DUYGU ATAKAN HANGİ RADYODA PROGRAM YAPIYOR?

Duygu Atakan, Radyo 45’likte haftaiçi her sabah 06.00 ila 09.00 arası canlı yayına çıkıyor. Duygu Atakan'n D’ATA Records isimli müzik yapım şirketi bulunuyor.

DUYGU ATAKAN EVLİ Mİ?

Duygu Atakan, 2017 yılında ünlü prodüktör- aranjör Alper Atakan ile evlendi. Çiftin Arda isimli bir oğlu var. Duygu Atakan'ın ilk evliliğinden iki çocuğu var.