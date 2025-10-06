Düzce'nin tescilli lezzeti pazara indi: Kilosu 400 lira

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün girişimleriyle 1 Aralık 2022'de tescillenen Düzce kestanesi için Hamidiye Mahallesi'nde kurulan pazar, sezon boyunca çarşamba ve pazar günleri hizmet verecek.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yoğun talep üzerine akşam saat 17.00'de açılan pazar, sabahın ilk ışıklarına kadar açık kalarak hem üreticiyi hem de tüketiciyi bir araya getirecek.

"ZAHMETLİ BİR ÜRÜN, TOPLAMASI ZOR"

Sezonun ilk kestanelerini almak için pazara gelen vatandaşlardan Kemal Kızılarslan, Düzce kestanesinin en belirgin özelliğinin çiğ olarak tüketilebilmesi olduğunu söyledi.

Kızılarslan, ürünün yöreye özgü ve çok lezzetli olduğunu belirterek, "Ormanlardan doğal, organik bir şekilde köylülerimiz topluyor.

Aslında zahmetli bir ürün, toplaması zor. İnşallah bu yıl ürün bol olur ve fiyatlar da dengelenir" dedi.

Kestane satıcısı Yasin İzmirli ise hava şartları nedeniyle bu sezon verimin bir miktar düşük olduğunu, bu durumun da fiyatlara yansıdığını ifade etti.

İzmirli, "Düzce'nin kuzu kestanesi pazara indi. Tadı da lezzetli, tamamen doğal ama bu sene biraz verimi zayıf gibi duruyor.

Hava şartlarından dolayı biraz veriminde düşüş var, onun dışında lezzetinde ve görünüşünde deforme yok. Verim az olduğu için fiyatlar yüksek. Kestanenin kalitesine ve boyutuna göre kilogram fiyatı 200 liradan başlıyor, 400 liraya kadar çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.