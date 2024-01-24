e- Devlet'inizi kontrol edin: Burada birikmiş paranız olabilir!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:40

Güncelleme: 24.01.2024 - 10:40

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile şahıs ödemelerinde milyonlarca yurttaşların parası birikiyor.

Sigortalı çalışanların otomatik olarak dahil edildikleri Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile her ay maaştan belirli bir miktar kesinti gerçekleştiriliyor. Çok sayıda kişi bunu bilmiyor ve ilerleyen süreçlerde burada biriken miktar büyük meblağlara ulaşabiliyor.

e-DEVLET BES BAKİYE SORGULAMA

Bu miktarı sorgulamak için ise e-Devlet BES bakiye sorgulama sayfasına girerek otomatik bireysel emeklilik sekmesini seçerek Bireysel Emeklilik Sistemi`nde ne kadar paranız biriktiğini öğrenebilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sahis-odemeleri-sorgulama

Eğer adınıza ödeme gözüküyor ise size en yakın PTT şubesine giderek burada yatırılan tutarı talep edebilirsiniz.