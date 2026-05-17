Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu, ama pandemi acil durumu kriterlerini karşılamadığını belirtti. Peki, Ebola virüsü nedir? Ebola virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

EBOLA VİRÜSÜ NEDİR?

Ebola Virüsü insanlarda Ebola Virüsü Hastalığına (Eski adı Ebola Hemorajik Ateşi) yol açar. İnsanlarda ve primatlarda (enfekte maymun, goril, şempanze, meyve yarasası, orman antilobu ve kirpi gibi) sıklıkla ölüme yol açan ciddi bir hastalıktır.

EBOLA SALGINI NASIL BULAŞIR?

Virüs insanlara vahşi hayvanlardan geçer ve insandan insana bulaşır. Meyve Yarasaları, Ebola virüsünün doğal kaynağı olarak görülmektedir. Salgınlarda ölüm oranı yüzde 90’lara kadar çıkabilmektedir.

Ebola şu şekillerde bulaşır :

-Enfekte bir kişinin kanı ya da salgılarıyla doğrudan temas.

-Enfekte salgılarla kontamine olmuş objelerle temas.

-Defin işlemleri sırasında cenazeye doğrudan temas edilmesi

-Ebola Kanamalı Ateşi’ne yol açan virüsler, genellikle hasta bakımıyla uğraşırken enfekte salgılarla teması olan aileler ve arkadaşlar aracılığıyla yayılmaktadır.

EBOLA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR

İlk aşama:

-Yüksek ateş

-Baş ve kas ağrısı

-Mide ağrısı

-Güçsüzlük

-Boğazda acıma hissi

-Gözde kaşıntı ve kızarıklık

-Kan kusma

-Kanlı ishal

İkinci aşama:

-Körlük

-Vücut içinde ve dışında kanamalar

-Böbrek ve karaciğer yetmezliği

SALGINDAN NASIL KORUNABİLİRİZ?

-Ellerin sabunla yıkanması,

-Hastalarla temasta eldiven kullanılması

-Aktif vakaların tespit edilip, izole edilmesi

-Enfeksiyon şüpheli kişileri 21 günlük kuluçka dönemi boyunca iyice izlenmesi

-Ölenlerin güvenli hijyen şartlarında defnedilmesi

-Sağlık çalışanlarının ve hasta yakınlarının kişisel koruyucu ekipmanlarını titizlikle kullanması