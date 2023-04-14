Ebru Baki kimdir, kaç yaşında, nereli? Ebru Baki HaberTürk Tv'den istifa mı etti?

HaberTürk TV ekonomi müdürü ve Para Gündem programı sunucusu Ebru Baki, 5 yıldır görev yaptığı kanalla yollarını ayırdı. Peki, Ebru Baki kimdir, kaç yaşında, nereli? Ebru Baki HaberTürk Tv'den istifa mı etti?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2023 - 18:42
Ebru Baki kimdir, kaç yaşında, nereli? Ebru Baki HaberTürk Tv'den istifa mı etti?
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Gazeteci Ebru Baki'nin HaberTürk’le yollarını ayırdığı öğrenildi. HaberTürk ekonomi müdürü olarak görev alan, aynı zamanda ‘Para Gündem’ programını sunan Baki'nin yeni adresi ise Sözcü TV oldu. Ebru Baki'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

EBRU BAKİ KİMDİR?

Ebru Baki, 13 Aralık 1975'te İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Faküktesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Baki, üniversite eğitimine devam ederken Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nde staj yapmaya başladı. Lise'den itibaren belirli dönemlerde eğitim amacıyla yurt dışında bulundu ve öğrenci değişim programları ile çeşitli burslardan yararlandı. İletişim Fakültesi'nden sonra Marmara Üniversitesi İDBF Uluslararası İktisat Bölümü'ne devam etti. Hürriyet Gazetesi'nde stajyerlikten muhabirliğe uzanan 7 yıllık bir dönem geçirdi. Bilişimden, iş dünyası ve tüketici haberleri ile ilgili çeşitli ödüller kazandı.

Hürriyet'ten sonra televizyon macerası başladı. CNN TÜRK'te ekonomi haberlerini sunmaya başladı. 2001'de CNN TÜRK'te ekonomi programı hazırlamaya ve editörlük yapmaya başlado.

Ebru Baki, CNN TÜRK'te Parametre ve Ebru ile Pazarlık programlarını sundu.


Ebru Baki Habertürk Sözcü TV istifa

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