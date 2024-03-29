Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan 'hapis cezası' iddialarına yanıt: 'Eski eşim tarafından yaptırılan haberler...'

Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:10

Güncelleme: 29.03.2024 - 09:23

Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş ve yeğeni Emre Akkuş'un bir alışveriş sırasında 480 bin TL'lik karşılıksız çek verdiği iddia edilmişti. Şikâyetçi Ramazan Gedik, çekin karşılıksız çıkması nedeniyle ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan şikâyetçi olmuştu.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması önceki gün görüldü. Mahkemenin, Uğur Akkuş ile Emre Akkuş’u ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapis ile 83 bin 320’şer lira para cezasına çarptırdığı haberleri basında yer aldı.

ESKİ EŞİNİ SORUMLU TUTTU

Akkuş, sosyal medya hesabından açıklama yaparak; söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve eski eşi Gonca Sağlam tarafından yaptırıldığını iddia etti.

Akkuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda hakkımda düzenli çıkan hapis haberleri, dolandırıcılık haberleri özellikle Ebru Şallı ile evlenmemiz sonrasında eski eşim Gonca Sağlam tarafından yaptırılıp, basına servis edilen haberlerdir. Eski eşim Gonca Sağlam ileri derecede bipolar ve borderline kişilik bozukluğuna sahip, maalesef psikolojik rahatsızlıkları olan bir hastadır.

"PARA KARŞILIĞI YAPTIRDIĞI HABERLER..."

Kendisi ile sekiz senedir ayrı olmamıza, boşanmış olmamıza ve hiçbir şekilde görüşmüyor olmamıza rağmen kıskançlık, haset, öç alma duygusuyla benden aldığı nafakaları ve kira ödemelerini çocuklarımın sağlığına, eğitimine, gelişimine harcayacağı yerde bunları merdiven altı basın dediğimiz, birçok basın mensubu olduğunu iddia eden insana dağıtıp haber yaptırmaktadır.

Amacı benim mutlu, huzurlu olmamı engellemek, kamuoyunda itibarımı zedelemek, başarılarımı ve evliliğimi gölgelemektir. Kısacası hınç alma duygusu ile para karşılığı yaptırdığı haberlerdir.

Bu konuyla ilgili onunla işbirliği yapan basın çalışanları ve şahıslar hakkında defalarca suç duyurusunda bulunmamıza rağmen, savcılık soruşturmasını sürdürmektedir. Hakkımda çıkan hapis, dolandırıcılık, tutuklanma, 'Türkiye'ye gelmiyor' gibi iki haftada bir basına servis edilen haberlerin sebebi ve kaynağı budur. Bu haberlerin aslı astarı yoktur, olsa yedi yıldır her gün çıkan haberlerden sonra hapse girmem gerekirdi.

"BU ŞEKİLDE EBRU'NUN BENİ TERK EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Dolandırıcılık tamamen eski eşimin hınç alma duygusuyla yarattığı, kendisinin çok hoşuna giden fantastik bir uydurmadır. Aklı sıra böylelikle işlerim bozulacak, Uğur Akkuş batacak. Onun kafasına göre de Uğur Akkuş batarsa, parası biterse Ebru Şallı onu terk edecek. Eski eşim de herkese güçlü kadın olduğunu gösterecek. Benim verdiğim nafakalar ve servetle herkes güçlü olur, para olmasın göreyim güçlü kadını!

Onunla düzenli işbirliği yapan insanlar tarafından yapılan sahte şikayetlerin, basına servis edilerek çıkarılan haberlerin hiçbirinin aslı astarı yoktur. Bunlara rağmen büyümeye, güçlenmeye, başarılı olmaya devam edeceğime hiç şüpheniz olmasın. Çocuklarıma iyi bir baba, eşime iyi bir koca, aileme iyi bir evlat, çalışanlarıma iyi bir patron, yaşadığım coğrafyaya iyi bir insan olmamı ne bu haset ve kıskanç insanlar topluluğu, ne de eski eş gibi bir leş enerji durduramayacaktır. Sevdiklerime önemle duyurulur!"