'Aile' dizisine sürpriz transfer

Yeni sezonuyla seyirciyle buluşacak olan 'Aile' dizisine sürpriz bir isim transfer oldu. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı dizide usta oyuncu Ayda Aksel, Nedret karakterine hayat verecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2023 - 10:47
'Aile' dizisine sürpriz transfer
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Show TV'de yayınlanan Ay Yapım imzalı Aile dizisinin yeni sezonu 3 Ekim'de 14. bölümüyle ekranlarda olacak. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı buluşturan dizinin tanıtımı büyük ilgi gördü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Selin Şekerci avukat Serap Vural olarak seyircinin karşısına çıkarken, usta oyuncu Ayda Aksel ise Aslan’ın halası Nedret karakterine hayat verecek.

Kartların yeniden dağıtılacağı yeni sezonda Yağmur’un partneri olacağı öğrenilen Alper Çankaya’nın canlandıracağı Bedri karakterinin hikayeyi nasıl etkileyeceği ise merakla beklenecek.


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Aile dizisi

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