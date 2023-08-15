Ece Erken, davalık olduğu eski eşi Serkan Uçar'dan gelen mesajla çılgına döndü: 'Vicdanlı adamlardan çocuk yapın'
Sunucu Ece Erken, çocuğu için nafaka alamadığı gerekçesiyle davalık olduğu eski eşi Serkan Uçar'dan aldığı mesaj sonrası öfke kustu. Eski eşinin çocuğunun masraflarını karşılamadığını ve ilgilenmediğini iddia eden Erken "Çocuğunun hiçbir şeyine müdahil olmayan biyolojik baba arayarak 'Ferrari aldım seni gezdireyim' diyor. Vicdanlı adamlardan çocuk yapın" dedi.
Ünlü sunucu Ece Erken, 2014-2015 yolları arasında 7 ay evli kaldığı, çocuğunun babası Serkan Uçar'a tepki gösterdi.
Çocuğunun nafakasını icra yoluyla verdiği ileri sürülen Uçar'dan aldığı "Yeni Ferrari aldım seni gezdireyim" mesajıyla çılgına dönen Erken "Herkes baba olur ama babalık yapamaz" dedi.
"OĞLUM, BABANIN NE DEMEK OLDUĞUNU ŞAFAK'TAN ÖĞRENDİ"
Eymen adındaki oğlunun nafakasını ödemediği için eski eşiyle davalık olan Ece Erken, Instagram hesabından şu sözlerle isyan etti:
"Konuşmayayım diyorum, dayanamıyorum yine. Babanın ne demek olduğunu eşim Şafak'tan öğrenen oğlum (ki hala Şafak diye sayıklar) 6 bin lira nafakayı icrayla veren, hiçbir şeyine müdahil olmayan biyolojik babası aylar sonra arıyor, 'Ferrari aldım gel seni gezdireyim' diyor. Fıkra bu kadar. Herkes baba olabilir ama herkes babalık yapamaz. Vicdanlı adamlardan çocuk yapın."
EŞİNİN ÖLÜMÜYLE YIKILMIŞTI
2015 yılında Serkan Uçar ile boşanan Ece Erken 2021 yılında Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturdu.
Ancak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz sene husumetli olduğu kişiler tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Eşinin ölümüyle yıkılan Erken ise oğluyla sakin bir hayat yaşıyor.
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