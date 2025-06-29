Ece Erken'in yaşamı merak ediliyor. Ece Erken'in kaç yaşında olduğu ve yaşamı araştırılıyor. Peki, Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte ayrıntılar...

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken, 11 Mayıs 1978 tarihinde Tekirdağ'da doğdu.

Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı. Sonra Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te çalıştı. Ardından İstanbul'a geldi ve Kral TV'de işe başladı.

2000 yılında kanalında Nilgün dizisinde başrolde oynadı. 2002 yılında Aşk ve Gurur dizisinde rol aldı. 2003'te Lise Defteri adlı dizide Nil karakterini canlandırdı, daha sonra atv'de yayımlanan Mavi Şeker adlı programın sunuculuğunu yaptı, fakat program 2009 yılı sonunda reyting nedeniyle ekranlara veda etti.

FOX'ta yayımlanan Aç Aç Kazan adlı programı sundu. 2011 yılında Kanaltürk'te Davut Güloğlu ile Hayata Gülerken adlı eğlence programını, ardından Beyaz TV'de yayımlanan Tatlım Benim adlı programı sundu. 2015-2017 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan İyi Fikir programının sunuculuğunu yaptı. Beyaz TV'de hafta içi yayınlanan Söylemezsen Olmaz adlı programda 2018-2020 yılları arasında Bircan Bali ile birlikte sunuculuk yaptı.

ECE ERKEN EVLİ Mİ?

1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi, 2009 yılında boşandılar. Serkan Uçar ile 2014-2015 yılları arasında evli kalan Erken'in, 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu.

28 Haziran 2021 tarihinde evlendiği Beşiktaş JK eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

ECE ERKEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1999 - Nilgün - Nilgün

2002 - Aşk ve Gurur - Ahu

2003 - Lise Defteri - Nil