Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu paylaşımı

30 Ocak 2022 Pazar, 10:00

Geçen sene sunucu Ece Erken ile evlenen Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan ve aralarında 'Drej Ali' olarak bilinen Ali Yasak’ın yeğenleri Ali Yasak ve Kadir Yasak’ın da olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Yaşanan bu gelişmeyle ilgili Ece Erken yeni bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından eşiyle birlikte olduğu bir fotoğraf paylaşan Erken, şu ifadeleri kullandı:

"HAYATIMI kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım.

Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz bu akşam canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun."

NE OLMUŞTU?

Mahmutyazıcıoğlu, 28 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında uğradığı silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti.

