Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gold Film imzası taşıyan diziye, yeni bölümlerde “Rukiye” karakteri dahil oluyor. Rolü, tiyatro kökenli oyuncu Eda Yılmaz Yener canlandıracak. Peki, Eda Yılmaz Yener kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Rukiye'si Eda Yılmaz Yener dizi ve filmleri

EDA YILMAZ YENER KİMDİR?

Eda Yılmaz Yener, 1973 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Yener, uzun yıllardır Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosunda yer almaktadır.Sahne performanslarıyla tanınan deneyimli oyuncu, bugüne kadar birçok tiyatro oyunu, dizi ve projede yer alarak başarılı çalışmalara imza attı. Kızılcık Şerbeti dizisindeki Rukiye karakteriyle televizyon izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.